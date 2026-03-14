Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШАЦКИХ: «Руководство Динамо не успело, его не стало. Я плакал»
Украина. Премьер лига
14 марта 2026, 23:32 |
785
0

ШАЦКИХ: «Руководство Динамо не успело, его не стало. Я плакал»

Максим – о смерти Лобановского

ФК Динамо. Максим Шацких

Бывший нападающий «Динамо» Максим Шацких вспомнил первые часы после инсульта легендарного тренера Валерия Лобановского и рассказал, как пережил известие о его смерти.

«Сначала все вроде бы было хорошо. Утром Валерий Васильевич пришел в себя, попросил его побрить. Врачи даже немного вздохнули с облегчением. Но через час-два снова стало хуже. Руководство «Динамо» заказало самолет из Германии со специальным оборудованием… Не успели.

Я тогда закрылся на балконе, жена не понимала, что происходит. Сколько часов это длилось – не помню. Просто сидел и плакал. Вчера с ним здоровался, разговаривал, а сегодня его не стало. Невозможно передать словами это состояние», – признался Шацких.

Максим Шацких Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Валерий Лобановский смерть
Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем