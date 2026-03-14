ШАЦКИХ: «Руководство Динамо не успело, его не стало. Я плакал»

Бывший нападающий «Динамо» Максим Шацких вспомнил первые часы после инсульта легендарного тренера Валерия Лобановского и рассказал, как пережил известие о его смерти.

«Сначала все вроде бы было хорошо. Утром Валерий Васильевич пришел в себя, попросил его побрить. Врачи даже немного вздохнули с облегчением. Но через час-два снова стало хуже. Руководство «Динамо» заказало самолет из Германии со специальным оборудованием… Не успели.

Я тогда закрылся на балконе, жена не понимала, что происходит. Сколько часов это длилось – не помню. Просто сидел и плакал. Вчера с ним здоровался, разговаривал, а сегодня его не стало. Невозможно передать словами это состояние», – признался Шацких.