Виталий ЛОБКО: «Гол есть гол – для нападающего это самое главное»

В поединке 19-го тура Национальной Лиги U-19 юношеская команда киевского «Динамо» сыграла вничью 1:1 с «Полесьем» U-19. Впечатлениями о матче поделился автор гола в составе киевлян Виталий Лобко.

– В первую очередь хочу поблагодарить команду за проявленный характер. Хотя игра была сложная, все сражались до последнего. Нам чуть-чуть не повезло, но ничего страшного, впереди еще много матчей, готовимся к каждому, как к последнему.

– Расскажите о моменте, когда вам удалось забить, прокомментируйте, как все произошло.

– В том эпизоде ​​был фол. Паша Люсин очень хорошо и быстро среагировал, отдал передачу на Дениса Дикого, он слегка протянул мяч и отдал мне. Я сделал несколько прикосновений и пробил. На самом деле целился в дальний угол, хотел ударить сильнее, но еще не совсем привык к полю. Поэтому так получилось, что удар был не очень сильный, но мяч залетел в дальний угол. Гол есть гол – для нападающего это самое главное.

– Рассчитывали, что после этого забитого мяча должно стать легче?

– Мы знали, что «Полесье» может усилиться как игроками из первой команды, так и второй, поэтому очень хорошо настраивали ребят – и тренеры, и более опытные игроки – такие как Кирилл Осипенко, Денис Дикий, Вячеслав Суркис и я. Мы хорошо подготовили ребят к игре. Но счет 1:1 для нас, наверное, не самый лучший. Однако ничего страшного – мы не будем останавливаться, а двигаться дальше. Как я уже говорил, впереди почти весь второй круг, поэтому шансы всегда есть.

– Расскажите о пропущенном мяче. Он стал результатом индивидуальной или коллективной ошибки?

– В футболе обычно одна ошибка влечет другую. Поэтому я считаю, что это была коллективная ошибка – где-то один или два игрока недоработали. В том моменте, думаю, нам еще немного не повезло. Удар был издалека, и там было определенное препятствие, потому так и случилось, что пропустили. Но ничего, после этого мы пытались снова подбодрить команду. Просто, как видите, чуть-чуть не повезло. Моменты были – я и в перекладину попадал, и вратарь хорошо выручал.

– «Полесье» находится в верхней половине турнирной таблицы. И в первом круге «Динамо» с ними сыграло вничью – 0:0. Так что можно сказать, что это неудобный соперник для нашей команды?

– Да, с «Полесьем» всегда тяжело играть, потому что там очень хорошие игроки. Как видите, у них интернациональные футболисты – есть легионеры из разных стран. Поэтому действительно было непросто. Но это футбол – побеждает более сильный, а сегодня, можно сказать, победила дружба.