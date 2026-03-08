ПАЛЯНИЦА: «Ничья в матче Полесье – Динамо пойдет на пользу житомирянам»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 13:44 |
В Житомире соперники обменяются результативными ударами

ФК Полесье

Бывший игрок национальной сборной Украины, воспитанник житомирского футбола Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua рассказал, с каким счетом закончится центральный поединок 19-го тура УПЛ «Полесье» – «Динамо»:

«Сегодня в Житомире тепло, солнечно и, уверен, что тем болельщикам, которые посетят этот матч, будет комфортно. Уверен, что не разочаруют и участники матча, которым крайне нужна победа, чтобы укрепить свои позиции.

Тем не менее, я склоняюсь к тому, что все закончится «подписанием мирного соглашения» – 1:1. Ведь встречаются команды примерно равные по классу, их руководителям удалось стабилизировать состав, что повлияло как на уровень игры, так и на микроклимат. Ничейный итог будет на пользу полесских футболистов, так как позволит им сохранить преимущество над одним из конкурентов в борьбе за место на пьедестале почета. Согласитесь, что с стратегической стороны – это весомый «козырь».

В настоящее время «Полесье» занимает третье место в чемпионате, набрав 36 очков. Динамовцы – четвертые, отставая на четыре пункта.

Ранее бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Жабченко сделал прогноз на центральный матч 19-го тура УПЛ «Полесье» – «Динамо».

Александр Паляница Полесье Житомир Динамо Киев чемпионат Украины по футболу инсайд Украинская Премьер-лига Полесье - Динамо
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
