Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Экс-игрок сборной Украины: «Пономаренко забьет гол, который...»

В матче против «Полесья» может выстрелить Матвей Пономаренко

Игорь Жабченко

Бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Жабченко эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на центральный матч 19 тура УПЛ «Полесье» – «Динамо».

«Если «Полесье» уже смело можно назвать тренерской командой Руслана Ротаня, то динамовцы под руководством нового кормчего Игоря Костюка только на пути становления. Хотя изменения в игровой стилистике уже заметны: киевляне добавили в организации, стараются не тратить время на катание мяча, а делают ставку на интенсивность, вертикальные передачи в завершающей фазе, многие атакуют флангами.

Поэтому, прежде всего, будет интересно наблюдать за битвой тренерских философий Ротаня и Костюка, как полищук собирается воспользоваться своим преимуществом в опыте.

Все же, на мой взгляд, у динамовцев будет преимущество благодаря более сбалансированному составу. К тому же, в их рядах хватает амбициозной молодежи, горящей желанием доказать свое право на место в основе.

А конкуренция всегда способствовала прогрессу. Думаю, один из юных талантов «Динамо» Матвей Пономаренко и забьет гол, который решит судьбу противостояния в Житомире. Киевляне победят – 1:0 и борьба за место на пьедестале уважения еще больше обострится. Конечно, от этого только выиграют поклонники футбола», – сказал Игорь.

Напомним, что стартовый свисток в Житомире прозвучит сегодня в 18:00.

По теме:
Полузащитник Оболони: «Это нарушение спровоцировал арбитр...»
ФОТО. Заря и Полтава назвали стартовые составы на матч УПЛ
Ковалец прогнозирует Карпатам проблемы в матче против дебютанта УПЛ
DK2025
Именно так
