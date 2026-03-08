Украина. Премьер лига08 марта 2026, 13:23 |
Кирилл КОВАЛЕЦ: «Первая задача Эпицентра – сохранить прописку в УПЛ»
Кирилл Ковалец рассказал о главной задаче своей новой команды
08 марта 2026, 13:23 |
Опытный новичок Эпицентра Кирилл Ковалец рассказал о главной задаче своей новой команды в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги.
– На что рассчитывает «Эпицентр» в этом чемпионате?
– Первая наша задача – сохранить прописку в Премьер-лиге и доказать, что мы достойны этого уровня, – сказал Ковалец.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Эпицентр находится на 14 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 17 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей.
