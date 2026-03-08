Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кирилл КОВАЛЕЦ: «Первая задача Эпицентра – сохранить прописку в УПЛ»
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 13:23 |
Кирилл Ковалец рассказал о главной задаче своей новой команды

ФК Эпицентр.

Опытный новичок Эпицентра Кирилл Ковалец рассказал о главной задаче своей новой команды в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги.

– На что рассчитывает «Эпицентр» в этом чемпионате?

– Первая наша задача – сохранить прописку в Премьер-лиге и доказать, что мы достойны этого уровня, – сказал Ковалец.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Эпицентр находится на 14 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 17 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей.

