Кирилл КОВАЛЕЦ: «Первая задача Эпицентра – сохранить прописку в УПЛ»

Опытный новичок Эпицентра Кирилл Ковалец рассказал о главной задаче своей новой команды в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги.

– На что рассчитывает «Эпицентр» в этом чемпионате?

– Первая наша задача – сохранить прописку в Премьер-лиге и доказать, что мы достойны этого уровня, – сказал Ковалец.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Эпицентр находится на 14 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 17 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей.