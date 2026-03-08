Лидер клуба УПЛ: «А что тут скажешь? Ситуация сложная»
Кирилл Ковалец оценил качество футбольных полей в Украине
Новичок Эпицентра Кирилл Ковалец оценил качество футбольных полей, на которых проводят матчи Украинской Премьер-лиги. Футболист отметил, что все находятся в равных условиях.
– Как оцениваешь состояние полей, на которых вы играли?
– А что тут скажешь? Ситуация сложная – в стране война, к тому же этой зимой были сильные морозы. Поэтому есть то, что имеем. Нужно выходить и играть – условия для обеих команд одинаковые, – сказал Кирилл.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Эпицентр находится на 14 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 17 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей.
