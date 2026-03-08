Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер ЛНЗ стал отцом. Жена родила футболисту сына
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 13:04 | Обновлено 08 марта 2026, 13:25
373
0

Лидер ЛНЗ стал отцом. Жена родила футболисту сына

Денис Кузык стал отцом

08 марта 2026, 13:04 | Обновлено 08 марта 2026, 13:25
373
0
Лидер ЛНЗ стал отцом. Жена родила футболисту сына
ФК ЛНЗ. Денис Кузык

Украинский полузащитник Денис Кузык, выступающий на клубном уровне за черкасский ЛНЗ, стал отцом. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

«Футбольный клуб ЛНЗ искренне поздравляет семью нашего полузащитника Кузика с рождением сына Тимура

Желаем маленькому Тимуру крепкого здоровья, счастливого и беззаботного детства, много радости и тепла в семье. Пусть он растет сильным, счастливым и каждый день дарит родителям новые поводы для гордости и улыбок, а в их доме всегда царят любовь, согласие и счастливые мгновения», – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 зачетных пунктов после 19 сыгранных матчей.

По теме:
ПАЛЯНИЦА: «Ничья в матче Полесье – Динамо пойдет на пользу житомирянам»
Известный европейский клуб положил глаз на игрока Кривбасса
Заря – Полтава. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Денис Кузык ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу рождение ребенка
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Футбол | 08 марта 2026, 08:46 7
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»

Президент клуба – о Клоппе

Натурализация. Талант из Европы может стать игроком сборной Украины
Футбол | 07 марта 2026, 18:59 3
Натурализация. Талант из Европы может стать игроком сборной Украины
Натурализация. Талант из Европы может стать игроком сборной Украины

Сергей Игнатков занимается оформлением украинского гражданства

Российские орудия убийства убили восьмилетнего хоккеиста и его маму
Война | 08.03.2026, 09:36
Российские орудия убийства убили восьмилетнего хоккеиста и его маму
Российские орудия убийства убили восьмилетнего хоккеиста и его маму
Жирона вырвала ничью на 90+4, Ванат и Цыганков сыграли весь матч с Леванте
Футбол | 07.03.2026, 19:15
Жирона вырвала ничью на 90+4, Ванат и Цыганков сыграли весь матч с Леванте
Жирона вырвала ничью на 90+4, Ванат и Цыганков сыграли весь матч с Леванте
«Сегодня увидим истинную силу Динамо». Грачев – о перспективах киевлян
Футбол | 08.03.2026, 12:49
«Сегодня увидим истинную силу Динамо». Грачев – о перспективах киевлян
«Сегодня увидим истинную силу Динамо». Грачев – о перспективах киевлян
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
06.03.2026, 08:03 5
Футбол
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 8
Футбол
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
06.03.2026, 12:58 14
Биатлон
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
07.03.2026, 21:40 1
Бокс
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 9
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
07.03.2026, 05:12
Бокс
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
06.03.2026, 12:38 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем