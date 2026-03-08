Лидер ЛНЗ стал отцом. Жена родила футболисту сына

Украинский полузащитник Денис Кузык, выступающий на клубном уровне за черкасский ЛНЗ, стал отцом. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

«Футбольный клуб ЛНЗ искренне поздравляет семью нашего полузащитника Кузика с рождением сына Тимура

Желаем маленькому Тимуру крепкого здоровья, счастливого и беззаботного детства, много радости и тепла в семье. Пусть он растет сильным, счастливым и каждый день дарит родителям новые поводы для гордости и улыбок, а в их доме всегда царят любовь, согласие и счастливые мгновения», – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 зачетных пунктов после 19 сыгранных матчей.