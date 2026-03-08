Ковалец прогнозирует Карпатам проблемы в матче против дебютанта УПЛ

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матча Карпаты – Кудровка в 19 туре Украинской Премьер-лиги.

– Карпаты – Кудровка. «Львы» сменили тренера, но довольно плохо стартовали, хоть и играли с сильными соперниками. Похоже, что в игре с Кудровкой на домашней арене фанаты ждут от львовского клуба только победы. Каков будет ваш прогноз на этот матч?

– Я прочитал интервью главного тренера Карпат после матча с Шахтером (0:3), где он сказал: «Я не думал, что нас ждет такой соперник в первом туре». Я даже не понимаю, шутил ли он, или он это серьезно говорил...

Если все ждут победу над Кудровкой, то я думаю, что Кудровка – это команда, где есть достаточно хорошие игроки, поигравшие в УПЛ, побеждавшие Динамо. Кудровцы тоже нечего терять. Они отыгрались в матче с Зарей (2:2) и могли еще и победить.

Карпаты играют дома при поддержке своих болельщиков. Карпаты – это супер фанаты, супер город. Можно во Львове сделать команду чемпионом, но есть много нюансов. Команда не имеет солидности и стабильности. Город, фанаты заслуживают того, чтобы сам бренд Карпаты боролся не только за еврокубки, но и за чемпионство. Надеюсь, это все впереди, – сказал Ковалец.