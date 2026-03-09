Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. БУФФОН: «Он поможет Роме. Умеет влиять на других»
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 20:23
БУФФОН: «Он поможет Роме. Умеет влиять на других»

Джанлуиджи – о возвращении Тотти в «Рому»

БУФФОН: «Он поможет Роме. Умеет влиять на других»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Легенда «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон выразил поддержку возможному возвращению Франческо Тотти в руководство «Ромы».

«Я был бы рад этому – Тотти может сильно помочь Роме. Нужно понять, что ему подходит и готов ли он. Тотти способен внести технический вклад, у него есть нужные качества и видение игроков.

Каждый должен сохранять свой характер. Джиджи Рива не был болтуном, но его слова имели вес. Уважение к харизме позволяло влиять на других – это и есть дополнительная ценность», – сказал Буффон.

Джанлуиджи Буффон Франческо Тотти Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Олийченко Источник: Tuttomercatoweb
