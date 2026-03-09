Украина. Премьер лига09 марта 2026, 20:23 |
БУФФОН: «Он поможет Роме. Умеет влиять на других»
Джанлуиджи – о возвращении Тотти в «Рому»
09 марта 2026
1102
0
Легенда «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон выразил поддержку возможному возвращению Франческо Тотти в руководство «Ромы».
«Я был бы рад этому – Тотти может сильно помочь Роме. Нужно понять, что ему подходит и готов ли он. Тотти способен внести технический вклад, у него есть нужные качества и видение игроков.
Каждый должен сохранять свой характер. Джиджи Рива не был болтуном, но его слова имели вес. Уважение к харизме позволяло влиять на других – это и есть дополнительная ценность», – сказал Буффон.
