  БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
06 марта 2026, 21:42
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»

Джанлуиджи назвал Касильяса

БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон поделился мнением о лучшем голкипере в истории футбола.

«Я благодарен людям, которые считают меня лучшим вратарем всех времен, но это не так. Думаю, лучший – это испанец Икер Касильяс. Он выступал за крупнейший клуб Европы – Реал Мадрид – и выиграл все как на клубном уровне, так и со сборной. Его достижения говорят сами за себя, и он настоящий лидер.

Я же не выиграл в футболе всего, поэтому считаю, что должен быть третьим или четвертым. Второе место, по моему мнению, занимает Мануэль Нойер – он также выиграл все на клубном уровне и стал чемпионом мира», – сказал Буффон.

Джанлуиджи Буффон Икер Касильяс Мануэль Нойер
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
