БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Джанлуиджи назвал Касильяса
Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон поделился мнением о лучшем голкипере в истории футбола.
«Я благодарен людям, которые считают меня лучшим вратарем всех времен, но это не так. Думаю, лучший – это испанец Икер Касильяс. Он выступал за крупнейший клуб Европы – Реал Мадрид – и выиграл все как на клубном уровне, так и со сборной. Его достижения говорят сами за себя, и он настоящий лидер.
Я же не выиграл в футболе всего, поэтому считаю, что должен быть третьим или четвертым. Второе место, по моему мнению, занимает Мануэль Нойер – он также выиграл все на клубном уровне и стал чемпионом мира», – сказал Буффон.
