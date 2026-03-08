Уникальное достижение. Костышин вписал свое имя в историю клуба из США
Денис забил первый гол в истории АК Бойсе
Украинский полузащитник Денис Костышин дебютировал в составе американской команды Бойсе, которая недавно получила профессиональный статус и сыграла свой первый матч в USL League One (третий дивизион).
28-летний хавбек вышел в основе и золотыми буквами вписал свою фамилию в летопись клуба. На 75-й минуте Денис забил первый гол в истории Бойсе, замкнув прострел низом от Блейка Бодили.
Благодаря этому команда одержала победу над Сарасотой Парадайз в дебютном матче обоих клубов. К слову, украинец также был признан лучшим футболистом матча.
USL League One, 8 марта.
Саросота Парадайз – Бойсе – 0:1
Гол: Костышин, 75
