Уникальное достижение. Костышин вписал свое имя в историю клуба из США

Украинский полузащитник Денис Костышин дебютировал в составе американской команды Бойсе, которая недавно получила профессиональный статус и сыграла свой первый матч в USL League One (третий дивизион).

28-летний хавбек вышел в основе и золотыми буквами вписал свою фамилию в летопись клуба. На 75-й минуте Денис забил первый гол в истории Бойсе, замкнув прострел низом от Блейка Бодили.

Благодаря этому команда одержала победу над Сарасотой Парадайз в дебютном матче обоих клубов. К слову, украинец также был признан лучшим футболистом матча.

USL League One, 8 марта.

Саросота Парадайз – Бойсе – 0:1

Гол: Костышин, 75