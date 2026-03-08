Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Уникальное достижение. Костышин вписал свое имя в историю клуба из США
08 марта 2026, 11:19 | Обновлено 08 марта 2026, 11:43
Денис забил первый гол в истории АК Бойсе

Украинский полузащитник Денис Костышин дебютировал в составе американской команды Бойсе, которая недавно получила профессиональный статус и сыграла свой первый матч в USL League One (третий дивизион).

28-летний хавбек вышел в основе и золотыми буквами вписал свою фамилию в летопись клуба. На 75-й минуте Денис забил первый гол в истории Бойсе, замкнув прострел низом от Блейка Бодили.

Благодаря этому команда одержала победу над Сарасотой Парадайз в дебютном матче обоих клубов. К слову, украинец также был признан лучшим футболистом матча.

USL League One, 8 марта.

Саросота Парадайз – Бойсе – 0:1

Гол: Костышин, 75

По теме:
Денис КОСТЫШИН: «Слова папы для меня важны. Я кайфую от игры Колоса»
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец подписал контракт с новообразованным клубом из США
Украинский легионер покинул Косово и может перебраться в США
Денис Костышин
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Каким игровым матчем был признан Костышин?😂😂😂
