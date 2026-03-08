Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Кудровка
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 10:33 | Обновлено 08 марта 2026, 12:00
90
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Кудровка

Матч 19-го тура УПЛ начнется 8 марта в 15:30

08 марта 2026, 10:33 | Обновлено 08 марта 2026, 12:00
90
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Кудровка
ФК Карпаты

8 марта состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Карпаты» и «Кудровка».

Принимать поединок будет стадион «Украина» в городе Львов. Начало – в 15:30.

Перед стартовым свистком «Кудровка» находится в зоне плей-офф на понижение в классе: 13-е место и 19 очков. «Карпаты» при равном количестве очков находятся выше – 12-я позиция.

В своей истории команды играли между собой только один раз. В начале текущего сезона «Кудровка» и «Карпаты» расписали голевую ничью (2:2).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.72 для «Карпат» и 4.88 для «Колоса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

По теме:
Полузащитник Оболони: «Это нарушение спровоцировал арбитр...»
ФОТО. Заря и Полтава назвали стартовые составы на матч УПЛ
Ковалец прогнозирует Карпатам проблемы в матче против дебютанта УПЛ
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига где смотреть Кудровка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
Футбол | 08 марта 2026, 07:00 0
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»

Жозе – о матче с «Порту»

Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 08 марта 2026, 07:15 18
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Определяющий момент сезона для обеих команд

Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Биатлон | 07.03.2026, 17:58
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Откровенный Пономарев, дерзкий Каюк. В чем секрет успеха ЛНЗ?
Футбол | 08.03.2026, 09:38
Откровенный Пономарев, дерзкий Каюк. В чем секрет успеха ЛНЗ?
Откровенный Пономарев, дерзкий Каюк. В чем секрет успеха ЛНЗ?
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Футбол | 07.03.2026, 13:33
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
07.03.2026, 05:12
Бокс
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 18
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
06.03.2026, 08:03 5
Футбол
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
07.03.2026, 11:10 32
Футбол
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
06.03.2026, 23:48 4
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
07.03.2026, 21:40 1
Бокс
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
06.03.2026, 12:38 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем