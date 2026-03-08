Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Кудровка

8 марта состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Карпаты» и «Кудровка».

Принимать поединок будет стадион «Украина» в городе Львов. Начало – в 15:30.

Перед стартовым свистком «Кудровка» находится в зоне плей-офф на понижение в классе: 13-е место и 19 очков. «Карпаты» при равном количестве очков находятся выше – 12-я позиция.

В своей истории команды играли между собой только один раз. В начале текущего сезона «Кудровка» и «Карпаты» расписали голевую ничью (2:2).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

