Защитники травмированы. Рух против Металлиста 1925 сыграет без трех игроков
У Руха остаются проблемы в обороне
Как стало известно Sport.ua, в матче 19 тура УПЛ с «Металлистом 1925», который состоится 9 марта, «Руху» не помогут травмированные защитники Денис Слюсар и Юрий Копина. Это не последние потери львовян в линии обороны. Из-за дисквалификации не сможет принять участие Андрей Китела.
Зато после длительного перерыва, вызванного травмой, уже тренируется в общей группе полузащитник Василий Рунич, который, кстати, в случае необходимости может сыграть и на позиции крайнего защитника.
Сейчас подопечные Ивана Федика занимают 12 место в чемпионате, набрав 19 очков.
Ранее были утверждены даты и время матчей 21 тура Украинской Премьер-лиги.
