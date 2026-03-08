Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитники травмированы. Рух против Металлиста 1925 сыграет без трех игроков
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 02:19 |
28
0

Защитники травмированы. Рух против Металлиста 1925 сыграет без трех игроков

У Руха остаются проблемы в обороне

08 марта 2026, 02:19 |
28
0
Защитники травмированы. Рух против Металлиста 1925 сыграет без трех игроков
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, в матче 19 тура УПЛ с «Металлистом 1925», который состоится 9 марта, «Руху» не помогут травмированные защитники Денис Слюсар и Юрий Копина. Это не последние потери львовян в линии обороны. Из-за дисквалификации не сможет принять участие Андрей Китела.

Зато после длительного перерыва, вызванного травмой, уже тренируется в общей группе полузащитник Василий Рунич, который, кстати, в случае необходимости может сыграть и на позиции крайнего защитника.

Сейчас подопечные Ивана Федика занимают 12 место в чемпионате, набрав 19 очков.

Ранее были утверждены даты и время матчей 21 тура Украинской Премьер-лиги.

По теме:
Полесье – Динамо. Текстовая трансляция матча
Заря – СК Полтава. Текстовая трансляция матча
Заговорил о валидоле. Лидер Полесья поделился прогнозом на игру с Динамо
Рух Львов Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма инсайд Денис Слюсар Юрий Копына Андрей Китела дисквалификация
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Футбол | 07 марта 2026, 17:37 36
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!

Sport.ua, UA-Football и betking продолжают конкурс с грандиозным призами

Клуб, который мечтает о Ярмоленко, подписал скандального экс-игрока Шахтера
Футбол | 08 марта 2026, 00:30 0
Клуб, который мечтает о Ярмоленко, подписал скандального экс-игрока Шахтера
Клуб, который мечтает о Ярмоленко, подписал скандального экс-игрока Шахтера

Денис Безбородько присоединился к «Чернигову»

Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Бокс | 07.03.2026, 05:42
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
Футбол | 07.03.2026, 05:02
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Футбол | 07.03.2026, 11:10
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
06.03.2026, 23:48 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
06.03.2026, 04:32 3
Бокс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
06.03.2026, 01:22
Теннис
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
06.03.2026, 15:02 142
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
06.03.2026, 08:03 5
Футбол
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
06.03.2026, 12:38 9
Теннис
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
07.03.2026, 07:02 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем