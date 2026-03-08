Защитники травмированы. Рух против Металлиста 1925 сыграет без трех игроков

Как стало известно Sport.ua, в матче 19 тура УПЛ с «Металлистом 1925», который состоится 9 марта, «Руху» не помогут травмированные защитники Денис Слюсар и Юрий Копина. Это не последние потери львовян в линии обороны. Из-за дисквалификации не сможет принять участие Андрей Китела.

Зато после длительного перерыва, вызванного травмой, уже тренируется в общей группе полузащитник Василий Рунич, который, кстати, в случае необходимости может сыграть и на позиции крайнего защитника.

Сейчас подопечные Ивана Федика занимают 12 место в чемпионате, набрав 19 очков.

Ранее были утверждены даты и время матчей 21 тура Украинской Премьер-лиги.