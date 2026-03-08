Минус один. Бразильский теннисист выбил нейтрала на Мастерсе в Индиан-Уэллс

Бразильский теннисист Жоау Фонсека (ATP 35) выбил нейтрала Карена Хачанова (ATP 16) в 1/32 финала турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Бразилец выиграл матч в трех сетах за 2 часа 16 минут – 4:6, 7:6 (9:7), 6:4.

В активе Фонсеки – 11 подач на вылет, четыре из семи отыгранных брейк-пойнтов и 32 виннера, в пасиве – 38 непринужденных ошибок.

Это второе очное противостояние игроков, в котором Жоау сравнял счет.

В матче 1/16 финала 19-летний бразилец сыграет с американцем Томми Полом (ATP 23).

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/32 финала

Жоау Фонсека (Бразилия) – Карен Хачанов – 4:6, 7:6 (9:7), 6:4

Видеообзор матча Жоау Фонсека – Карен Хачанов