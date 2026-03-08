Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Тулуза
07.03.2026 22:05 – FT 0 : 1
Марсель
Франция
08 марта 2026, 01:02 | Обновлено 08 марта 2026, 01:11
Реванш за Кубок. Лучший бомбардир Лиги 1 принес Марселю победу над Тулузой

Гол Гринвуда стал едиенственным и победным для провансальцев в матче 25-го тура

Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Марсель минимально переиграл Тулузу в мачте 25-го тура Лиги 1 2025/26.

7 марта провансальцы выиграли выездной поединок у соперников со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 18-й минуте забил Мейсон Гринвуд. Для англичанина это 15-й гол в текущем сезоне чемпионата Франции – Гринвуд возглавляет гонку бомбардиров.

Марсель взял реванш у Тулузы за поражение трехдневной давности в 1/4 финала Кубка Франции – тогда Марсель потерпел поражение в серии пенальти.

В таблице Лиги 1 Марсель с 46 очками располагается на третьем месте. У Тулузы 31 балл и 12-я строчка.

Топ-7 Лиги 1: ПСЖ (57), Ланс (53), Марсель (46), Лион (45), Монако (40), Лилль (40), Ренн (40).

7 марта во Франции также состялось еще два матча 25-го тура: Анже в гостях одолел Нант (1:0), а Осер и Страсбург расписали ничью (0:0).

Лига 1 2025/26. 25-й тур, 7 марта

Тулуза – Марсель – 0:1

Гол: Гринвуд, 18

Нант – Анже – 0:1

Гол: Сбаи, 52

Осер – Страсбург – 0:0

Таблица Лиги 1 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 25 18 3 4 54 - 22 21.03.26 22:00 Ницца - ПСЖ06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель 57
2 Ланс 24 17 2 5 45 - 21 08.03.26 16:00 Ланс - Мец27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс21.02.26 Ланс 2:3 Монако14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс07.02.26 Ланс 3:1 Ренн30.01.26 Ланс 1:0 Гавр 53
3 Марсель 25 14 4 7 52 - 33 13.03.26 21:45 Марсель - Осер07.03.26 Тулуза 0:1 Марсель01.03.26 Марсель 3:2 Лион20.02.26 Брест 2:0 Марсель14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель 46
4 Лион 24 14 3 7 39 - 26 08.03.26 21:45 Лион - ФК Париж01.03.26 Марсель 3:2 Лион22.02.26 Страсбург 3:1 Лион15.02.26 Лион 2:0 Ницца07.02.26 Нант 0:1 Лион01.02.26 Лион 1:0 Лилль 45
5 Монако 25 12 4 9 43 - 37 14.03.26 22:05 Монако - Брест06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Монако 2:0 Анже21.02.26 Ланс 2:3 Монако13.02.26 Монако 3:1 Нант08.02.26 Ницца 0:0 Монако 40
6 Лилль 24 12 4 8 37 - 31 08.03.26 18:15 Лилль - Лорьян01.03.26 Лилль 1:0 Нант22.02.26 Анже 0:1 Лилль14.02.26 Лилль 1:1 Брест06.02.26 Мец 0:0 Лилль01.02.26 Лион 1:0 Лилль 40
7 Ренн 24 11 7 6 38 - 35 08.03.26 18:15 Ницца - Ренн28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза22.02.26 Осер 0:3 Ренн13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ07.02.26 Ланс 3:1 Ренн31.01.26 Монако 4:0 Ренн 40
8 Страсбург 25 10 6 9 40 - 31 15.03.26 16:00 Страсбург - ФК Париж07.03.26 Осер 0:0 Страсбург27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс22.02.26 Страсбург 3:1 Лион14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург 36
9 Брест 24 9 6 9 32 - 34 08.03.26 18:15 Брест - Гавр01.03.26 Мец 0:1 Брест20.02.26 Брест 2:0 Марсель14.02.26 Лилль 1:1 Брест07.02.26 Брест 2:0 Лорьян01.02.26 Ницца 2:2 Брест 33
10 Лорьян 24 8 9 7 34 - 38 08.03.26 18:15 Лилль - Лорьян01.03.26 Лорьян 2:2 Осер22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян15.02.26 Лорьян 2:0 Анже07.02.26 Брест 2:0 Лорьян31.01.26 Лорьян 2:1 Нант 33
11 Анже 25 9 5 11 23 - 30 14.03.26 20:00 Анже - Ницца07.03.26 Нант 0:1 Анже28.02.26 Монако 2:0 Анже22.02.26 Анже 0:1 Лилль15.02.26 Лорьян 2:0 Анже08.02.26 Анже 1:0 Тулуза 32
12 Тулуза 25 8 7 10 33 - 29 15.03.26 18:15 Мец - Тулуза07.03.26 Тулуза 0:1 Марсель28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза08.02.26 Анже 1:0 Тулуза 31
13 Гавр 24 6 8 10 20 - 30 08.03.26 18:15 Брест - Гавр28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ22.02.26 Нант 2:0 Гавр15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург30.01.26 Ланс 1:0 Гавр 26
14 ФК Париж 24 6 8 10 28 - 40 08.03.26 21:45 Лион - ФК Париж01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж31.01.26 ФК Париж 2:2 Марсель 26
15 Ницца 24 6 6 12 30 - 44 08.03.26 18:15 Ницца - Ренн01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян15.02.26 Лион 2:0 Ницца08.02.26 Ницца 0:0 Монако01.02.26 Ницца 2:2 Брест 24
16 Осер 25 4 7 14 19 - 35 13.03.26 21:45 Марсель - Осер07.03.26 Осер 0:0 Страсбург01.03.26 Лорьян 2:2 Осер22.02.26 Осер 0:3 Ренн15.02.26 Мец 1:3 Осер08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж 19
17 Нант 25 4 5 16 22 - 42 22.03.26 21:45 Нант - Страсбург07.03.26 Нант 0:1 Анже01.03.26 Лилль 1:0 Нант22.02.26 Нант 2:0 Гавр13.02.26 Монако 3:1 Нант07.02.26 Нант 0:1 Лион 17
18 Мец 24 3 4 17 22 - 53 08.03.26 16:00 Ланс - Мец01.03.26 Мец 0:1 Брест21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец15.02.26 Мец 1:3 Осер06.02.26 Мец 0:0 Лилль01.02.26 Анже 1:0 Мец 13
Лучшие бомбардиры Лиги 1 2025/26

События матча

18’
ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Марсель), асcист Игор Пайшао.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
