Реванш за Кубок. Лучший бомбардир Лиги 1 принес Марселю победу над Тулузой

Марсель минимально переиграл Тулузу в мачте 25-го тура Лиги 1 2025/26.

7 марта провансальцы выиграли выездной поединок у соперников со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 18-й минуте забил Мейсон Гринвуд. Для англичанина это 15-й гол в текущем сезоне чемпионата Франции – Гринвуд возглавляет гонку бомбардиров.

Марсель взял реванш у Тулузы за поражение трехдневной давности в 1/4 финала Кубка Франции – тогда Марсель потерпел поражение в серии пенальти.

В таблице Лиги 1 Марсель с 46 очками располагается на третьем месте. У Тулузы 31 балл и 12-я строчка.

Топ-7 Лиги 1: ПСЖ (57), Ланс (53), Марсель (46), Лион (45), Монако (40), Лилль (40), Ренн (40).

7 марта во Франции также состялось еще два матча 25-го тура: Анже в гостях одолел Нант (1:0), а Осер и Страсбург расписали ничью (0:0).

Лига 1 2025/26. 25-й тур, 7 марта

Тулуза – Марсель – 0:1

Гол: Гринвуд, 18

Нант – Анже – 0:1

Гол: Сбаи, 52

Осер – Страсбург – 0:0

Таблица Лиги 1 2025/26

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 ПСЖ 25 18 3 4 54 - 22 21.03.26 22:00 Ницца - ПСЖ 06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако 28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ 21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец 13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ 08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель 57 2 Ланс 24 17 2 5 45 - 21 08.03.26 16:00 Ланс - Мец 27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс 21.02.26 Ланс 2:3 Монако 14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс 07.02.26 Ланс 3:1 Ренн 30.01.26 Ланс 1:0 Гавр 53 3 Марсель 25 14 4 7 52 - 33 13.03.26 21:45 Марсель - Осер 07.03.26 Тулуза 0:1 Марсель 01.03.26 Марсель 3:2 Лион 20.02.26 Брест 2:0 Марсель 14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург 08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель 46 4 Лион 24 14 3 7 39 - 26 08.03.26 21:45 Лион - ФК Париж 01.03.26 Марсель 3:2 Лион 22.02.26 Страсбург 3:1 Лион 15.02.26 Лион 2:0 Ницца 07.02.26 Нант 0:1 Лион 01.02.26 Лион 1:0 Лилль 45 5 Монако 25 12 4 9 43 - 37 14.03.26 22:05 Монако - Брест 06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако 28.02.26 Монако 2:0 Анже 21.02.26 Ланс 2:3 Монако 13.02.26 Монако 3:1 Нант 08.02.26 Ницца 0:0 Монако 40 6 Лилль 24 12 4 8 37 - 31 08.03.26 18:15 Лилль - Лорьян 01.03.26 Лилль 1:0 Нант 22.02.26 Анже 0:1 Лилль 14.02.26 Лилль 1:1 Брест 06.02.26 Мец 0:0 Лилль 01.02.26 Лион 1:0 Лилль 40 7 Ренн 24 11 7 6 38 - 35 08.03.26 18:15 Ницца - Ренн 28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза 22.02.26 Осер 0:3 Ренн 13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ 07.02.26 Ланс 3:1 Ренн 31.01.26 Монако 4:0 Ренн 40 8 Страсбург 25 10 6 9 40 - 31 15.03.26 16:00 Страсбург - ФК Париж 07.03.26 Осер 0:0 Страсбург 27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс 22.02.26 Страсбург 3:1 Лион 14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург 08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург 36 9 Брест 24 9 6 9 32 - 34 08.03.26 18:15 Брест - Гавр 01.03.26 Мец 0:1 Брест 20.02.26 Брест 2:0 Марсель 14.02.26 Лилль 1:1 Брест 07.02.26 Брест 2:0 Лорьян 01.02.26 Ницца 2:2 Брест 33 10 Лорьян 24 8 9 7 34 - 38 08.03.26 18:15 Лилль - Лорьян 01.03.26 Лорьян 2:2 Осер 22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян 15.02.26 Лорьян 2:0 Анже 07.02.26 Брест 2:0 Лорьян 31.01.26 Лорьян 2:1 Нант 33 11 Анже 25 9 5 11 23 - 30 14.03.26 20:00 Анже - Ницца 07.03.26 Нант 0:1 Анже 28.02.26 Монако 2:0 Анже 22.02.26 Анже 0:1 Лилль 15.02.26 Лорьян 2:0 Анже 08.02.26 Анже 1:0 Тулуза 32 12 Тулуза 25 8 7 10 33 - 29 15.03.26 18:15 Мец - Тулуза 07.03.26 Тулуза 0:1 Марсель 28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза 21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж 15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза 08.02.26 Анже 1:0 Тулуза 31 13 Гавр 24 6 8 10 20 - 30 08.03.26 18:15 Брест - Гавр 28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ 22.02.26 Нант 2:0 Гавр 15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза 08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург 30.01.26 Ланс 1:0 Гавр 26 14 ФК Париж 24 6 8 10 28 - 40 08.03.26 21:45 Лион - ФК Париж 01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца 21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж 14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс 08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж 31.01.26 ФК Париж 2:2 Марсель 26 15 Ницца 24 6 6 12 30 - 44 08.03.26 18:15 Ницца - Ренн 01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца 22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян 15.02.26 Лион 2:0 Ницца 08.02.26 Ницца 0:0 Монако 01.02.26 Ницца 2:2 Брест 24 16 Осер 25 4 7 14 19 - 35 13.03.26 21:45 Марсель - Осер 07.03.26 Осер 0:0 Страсбург 01.03.26 Лорьян 2:2 Осер 22.02.26 Осер 0:3 Ренн 15.02.26 Мец 1:3 Осер 08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж 19 17 Нант 25 4 5 16 22 - 42 22.03.26 21:45 Нант - Страсбург 07.03.26 Нант 0:1 Анже 01.03.26 Лилль 1:0 Нант 22.02.26 Нант 2:0 Гавр 13.02.26 Монако 3:1 Нант 07.02.26 Нант 0:1 Лион 17 18 Мец 24 3 4 17 22 - 53 08.03.26 16:00 Ланс - Мец 01.03.26 Мец 0:1 Брест 21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец 15.02.26 Мец 1:3 Осер 06.02.26 Мец 0:0 Лилль 01.02.26 Анже 1:0 Мец 13 Полная таблица

