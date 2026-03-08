Реванш за Кубок. Лучший бомбардир Лиги 1 принес Марселю победу над Тулузой
Гол Гринвуда стал едиенственным и победным для провансальцев в матче 25-го тура
Марсель минимально переиграл Тулузу в мачте 25-го тура Лиги 1 2025/26.
7 марта провансальцы выиграли выездной поединок у соперников со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный мяч в этой встрече на 18-й минуте забил Мейсон Гринвуд. Для англичанина это 15-й гол в текущем сезоне чемпионата Франции – Гринвуд возглавляет гонку бомбардиров.
Марсель взял реванш у Тулузы за поражение трехдневной давности в 1/4 финала Кубка Франции – тогда Марсель потерпел поражение в серии пенальти.
В таблице Лиги 1 Марсель с 46 очками располагается на третьем месте. У Тулузы 31 балл и 12-я строчка.
Топ-7 Лиги 1: ПСЖ (57), Ланс (53), Марсель (46), Лион (45), Монако (40), Лилль (40), Ренн (40).
7 марта во Франции также состялось еще два матча 25-го тура: Анже в гостях одолел Нант (1:0), а Осер и Страсбург расписали ничью (0:0).
Лига 1 2025/26. 25-й тур, 7 марта
Тулуза – Марсель – 0:1
Гол: Гринвуд, 18
Нант – Анже – 0:1
Гол: Сбаи, 52
Осер – Страсбург – 0:0
Таблица Лиги 1 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|25
|18
|3
|4
|54 - 22
|21.03.26 22:00 Ницца - ПСЖ06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель
|57
|2
|Ланс
|24
|17
|2
|5
|45 - 21
|08.03.26 16:00 Ланс - Мец27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс21.02.26 Ланс 2:3 Монако14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс07.02.26 Ланс 3:1 Ренн30.01.26 Ланс 1:0 Гавр
|53
|3
|Марсель
|25
|14
|4
|7
|52 - 33
|13.03.26 21:45 Марсель - Осер07.03.26 Тулуза 0:1 Марсель01.03.26 Марсель 3:2 Лион20.02.26 Брест 2:0 Марсель14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель
|46
|4
|Лион
|24
|14
|3
|7
|39 - 26
|08.03.26 21:45 Лион - ФК Париж01.03.26 Марсель 3:2 Лион22.02.26 Страсбург 3:1 Лион15.02.26 Лион 2:0 Ницца07.02.26 Нант 0:1 Лион01.02.26 Лион 1:0 Лилль
|45
|5
|Монако
|25
|12
|4
|9
|43 - 37
|14.03.26 22:05 Монако - Брест06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Монако 2:0 Анже21.02.26 Ланс 2:3 Монако13.02.26 Монако 3:1 Нант08.02.26 Ницца 0:0 Монако
|40
|6
|Лилль
|24
|12
|4
|8
|37 - 31
|08.03.26 18:15 Лилль - Лорьян01.03.26 Лилль 1:0 Нант22.02.26 Анже 0:1 Лилль14.02.26 Лилль 1:1 Брест06.02.26 Мец 0:0 Лилль01.02.26 Лион 1:0 Лилль
|40
|7
|Ренн
|24
|11
|7
|6
|38 - 35
|08.03.26 18:15 Ницца - Ренн28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза22.02.26 Осер 0:3 Ренн13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ07.02.26 Ланс 3:1 Ренн31.01.26 Монако 4:0 Ренн
|40
|8
|Страсбург
|25
|10
|6
|9
|40 - 31
|15.03.26 16:00 Страсбург - ФК Париж07.03.26 Осер 0:0 Страсбург27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс22.02.26 Страсбург 3:1 Лион14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург
|36
|9
|Брест
|24
|9
|6
|9
|32 - 34
|08.03.26 18:15 Брест - Гавр01.03.26 Мец 0:1 Брест20.02.26 Брест 2:0 Марсель14.02.26 Лилль 1:1 Брест07.02.26 Брест 2:0 Лорьян01.02.26 Ницца 2:2 Брест
|33
|10
|Лорьян
|24
|8
|9
|7
|34 - 38
|08.03.26 18:15 Лилль - Лорьян01.03.26 Лорьян 2:2 Осер22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян15.02.26 Лорьян 2:0 Анже07.02.26 Брест 2:0 Лорьян31.01.26 Лорьян 2:1 Нант
|33
|11
|Анже
|25
|9
|5
|11
|23 - 30
|14.03.26 20:00 Анже - Ницца07.03.26 Нант 0:1 Анже28.02.26 Монако 2:0 Анже22.02.26 Анже 0:1 Лилль15.02.26 Лорьян 2:0 Анже08.02.26 Анже 1:0 Тулуза
|32
|12
|Тулуза
|25
|8
|7
|10
|33 - 29
|15.03.26 18:15 Мец - Тулуза07.03.26 Тулуза 0:1 Марсель28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза08.02.26 Анже 1:0 Тулуза
|31
|13
|Гавр
|24
|6
|8
|10
|20 - 30
|08.03.26 18:15 Брест - Гавр28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ22.02.26 Нант 2:0 Гавр15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург30.01.26 Ланс 1:0 Гавр
|26
|14
|ФК Париж
|24
|6
|8
|10
|28 - 40
|08.03.26 21:45 Лион - ФК Париж01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж31.01.26 ФК Париж 2:2 Марсель
|26
|15
|Ницца
|24
|6
|6
|12
|30 - 44
|08.03.26 18:15 Ницца - Ренн01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян15.02.26 Лион 2:0 Ницца08.02.26 Ницца 0:0 Монако01.02.26 Ницца 2:2 Брест
|24
|16
|Осер
|25
|4
|7
|14
|19 - 35
|13.03.26 21:45 Марсель - Осер07.03.26 Осер 0:0 Страсбург01.03.26 Лорьян 2:2 Осер22.02.26 Осер 0:3 Ренн15.02.26 Мец 1:3 Осер08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж
|19
|17
|Нант
|25
|4
|5
|16
|22 - 42
|22.03.26 21:45 Нант - Страсбург07.03.26 Нант 0:1 Анже01.03.26 Лилль 1:0 Нант22.02.26 Нант 2:0 Гавр13.02.26 Монако 3:1 Нант07.02.26 Нант 0:1 Лион
|17
|18
|Мец
|24
|3
|4
|17
|22 - 53
|08.03.26 16:00 Ланс - Мец01.03.26 Мец 0:1 Брест21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец15.02.26 Мец 1:3 Осер06.02.26 Мец 0:0 Лилль01.02.26 Анже 1:0 Мец
|13
Лучшие бомбардиры Лиги 1 2025/26
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лунин интересен «Интеру»
Килиана Мбаппе заметили в компании Эстер Экспосито