ФОТО. У Мбаппе новая девушка. Она является звездой испанского сериала

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе оказался в центре новых слухов в социальных сетях.

В сети активно обсуждают возможный роман футболиста с известной испанской актрисой Эстер Экспосито, которая прославилась благодаря роли в популярном сериале «Элита».

Поводом для обсуждений стали сообщения в медиа и соцсетях о том, что звезд якобы видели вместе в Париже и Мадриде. Кроме того, в интернете начало распространяться размытое фото из ночного клуба, на котором, по словам пользователей, могут быть Мбаппе и Экспосито.

Также фанаты заметили, что футболист лайкнул один из постов актрисы в Instagram, что только усилило волну слухов.

Пока ни Мбаппе, ни Эстер Экспосито не комментировали эти слухи, поэтому информация о возможных отношениях остается на уровне предположений.