ФОТО. У Мбаппе новая девушка. Она является звездой испанского сериала
Килиана Мбаппе заметили в компании Эстер Экспосито
Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе оказался в центре новых слухов в социальных сетях.
В сети активно обсуждают возможный роман футболиста с известной испанской актрисой Эстер Экспосито, которая прославилась благодаря роли в популярном сериале «Элита».
Поводом для обсуждений стали сообщения в медиа и соцсетях о том, что звезд якобы видели вместе в Париже и Мадриде. Кроме того, в интернете начало распространяться размытое фото из ночного клуба, на котором, по словам пользователей, могут быть Мбаппе и Экспосито.
Также фанаты заметили, что футболист лайкнул один из постов актрисы в Instagram, что только усилило волну слухов.
Пока ни Мбаппе, ни Эстер Экспосито не комментировали эти слухи, поэтому информация о возможных отношениях остается на уровне предположений.
D’après mes informations exclusives,— AQABABE (@AQABABE_) March 6, 2026
Kylian Mbappé et Ester Expósito se fréquenteraient en ce moment.
Ils étaient ensemble le 25 février à Madrid et plusieurs chipies les ont aperçus hier au bar du Pullman (le 10ème ciel) en train de s’embrasser durant toute la soirée pic.twitter.com/mskmYzGWJX
