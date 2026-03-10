Мичел заговорил о Цыганкове. Тренер недоволен

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел прокомментировал ничейный матч с «Леванте» (1:1) в 27-м туре Ла Лиги и отметил украинского полузащитника Виктора Цыганкова.

«В этом матче были хорошие индивидуальные действия, но командное взаимодействие не на нужном уровне. Цыганков сделал три или четыре невероятных навеса, но не хватало завершающих ударов.

Наши игроки покидали штрафную площадку соперника, когда не должны были. Как результат, создали меньше моментов, чем могли. Я не злюсь, но нам нужно это улучшить, потому что забили очень мало голов, а количество пропущенных поставило команду в сложное положение», — сказал Мичел.