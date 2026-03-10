Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Мичел заговорил о Цыганкове. Тренер недоволен

Наставник каталонцев остался недоволен действиями игроков в чужой штрафной

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел прокомментировал ничейный матч с «Леванте» (1:1) в 27-м туре Ла Лиги и отметил украинского полузащитника Виктора Цыганкова.

«В этом матче были хорошие индивидуальные действия, но командное взаимодействие не на нужном уровне. Цыганков сделал три или четыре невероятных навеса, но не хватало завершающих ударов.

Наши игроки покидали штрафную площадку соперника, когда не должны были. Как результат, создали меньше моментов, чем могли. Я не злюсь, но нам нужно это улучшить, потому что забили очень мало голов, а количество пропущенных поставило команду в сложное положение», — сказал Мичел.

Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Леванте Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Дмитрий Олийченко Источник
