Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 23:37 |
Заговорил о валидоле. Лидер Полесья поделился прогнозом на игру с Динамо

Александр Назаренко уверяет, что команда отдаст все силы

Заговорил о валидоле. Лидер Полесья поделился прогнозом на игру с Динамо
ФК Полесье. Александр Назаренко

Вингер житомирского «Полесья» Александр Назаренко поделился ожиданиями от матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

– Впереди важный матч с «Динамо», с которым вы соседствуете в таблице. Последний раз побеждали киян в 2023 году. Насколько принципиальна эта игра для команды и как вы готовитесь?

– Впереди еще один матч, который важен для нас, как и все последующие, особого настроя нет, готовимся в обычном режиме, мы играем дома, будет много наших болельщиков и очень хочется подарить им положительные эмоции.

– После одного из матчей вы сказали: «Мы не можем перед нашими болельщиками без валидола». Будет ли валидол с «Динамо»?

– Будет ли валидол? Как сложится игра, никто не знает, но мы отдадим все силы, это 100 процентов.

Матч «Полесье» – «Динамо» состоится 8 марта в 18:00 по Киеву.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо Александр Назаренко (футболист)
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
