Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Брандт покинет Боруссию Дортмунд летом
Германия
07 марта 2026, 23:21 |
155
0

ОФИЦИАЛЬНО. Брандт покинет Боруссию Дортмунд летом

Юлиан выступал за клуб с 2019 года

07 марта 2026, 23:21 |
155
0
ОФИЦИАЛЬНО. Брандт покинет Боруссию Дортмунд летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Брандт

Дортмундская «Боруссия» официально объявила, что немецкий полузащитник Юлиан Брандт покинет клуб летом 2026 года.

«Были открытые переговоры, и мы договорились, что контракт, срок действия которого истекает, не будет продлен. Он сыграл несколько сотен матчей за «Боруссию Дортмунд». Мы можем быть ему только благодарны. Он играл за нас семь лет. Через несколько недель ему исполнится 30. Мы переориентируем себя. Это также может быть возможностью для обеих сторон. Мы расстаемся с большим уважением», – прокомментировал ситуацию исполнительный директор клуба Ларс Рикен.

Спортивный директор «шмелей» Себастьян Кель также дал свой комментарий:

«Я встретился с Юлианом. Мы обсудили разные вещи и с лета разойдемся. Это может быть возможностью для нас обоих. Мы все еще испытываем большое взаимное уважение. Думаю, нам обоим было нелегко, потому что мы долго работали вместе, доверяя друг другу, и многого достигли. Он сыграл почти 300 матчей за этот клуб и забил невероятное количество голов. Он всегда стоял на своем. Тем не менее, в определенный момент приходится принимать решения. Мы решили, что это правильное решение для обеих сторон».

Юлиан Брандт перешел в дортмундскую «Боруссию» из «Байера» летом 2019 года и успел провести за команду 297 матчей, в которых забил 56 голов и отдал 68 ассистов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хав сборной Англии перешел в клуб-гранд из Бразилии
После фиаско с Баварией. Боруссия Д выиграла важный матч Бундеслиги
В Атлетико приняли окончательное решение о будущем Гризманна
Юлиан Брандт Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Бундеслиги свободный агент Себастьян Кель
Дмитрий Вус Источник: ФК Боруссия Дортмунд
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Футбол | 07 марта 2026, 11:10 31
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины

Тренер готов вернуться в Венгрию

Атлетико вырвал победу против Реала Сосьедад в матче с пятью голами
Футбол | 07 марта 2026, 21:48 0
Атлетико вырвал победу против Реала Сосьедад в матче с пятью голами
Атлетико вырвал победу против Реала Сосьедад в матче с пятью голами

Мадридцы победили со счетом 3:2

Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Футбол | 07.03.2026, 10:12
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Футбол | 07.03.2026, 15:05
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Футбол | 07.03.2026, 05:32
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
06.03.2026, 23:48 4
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
06.03.2026, 01:22
Теннис
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
06.03.2026, 09:19 2
Футбол
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
06.03.2026, 06:32 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
06.03.2026, 08:29 8
Бокс
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
07.03.2026, 09:55 11
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
06.03.2026, 04:32 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем