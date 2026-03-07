ОФИЦИАЛЬНО. Брандт покинет Боруссию Дортмунд летом

Дортмундская «Боруссия» официально объявила, что немецкий полузащитник Юлиан Брандт покинет клуб летом 2026 года.

«Были открытые переговоры, и мы договорились, что контракт, срок действия которого истекает, не будет продлен. Он сыграл несколько сотен матчей за «Боруссию Дортмунд». Мы можем быть ему только благодарны. Он играл за нас семь лет. Через несколько недель ему исполнится 30. Мы переориентируем себя. Это также может быть возможностью для обеих сторон. Мы расстаемся с большим уважением», – прокомментировал ситуацию исполнительный директор клуба Ларс Рикен.

Спортивный директор «шмелей» Себастьян Кель также дал свой комментарий:

«Я встретился с Юлианом. Мы обсудили разные вещи и с лета разойдемся. Это может быть возможностью для нас обоих. Мы все еще испытываем большое взаимное уважение. Думаю, нам обоим было нелегко, потому что мы долго работали вместе, доверяя друг другу, и многого достигли. Он сыграл почти 300 матчей за этот клуб и забил невероятное количество голов. Он всегда стоял на своем. Тем не менее, в определенный момент приходится принимать решения. Мы решили, что это правильное решение для обеих сторон».

Юлиан Брандт перешел в дортмундскую «Боруссию» из «Байера» летом 2019 года и успел провести за команду 297 матчей, в которых забил 56 голов и отдал 68 ассистов.