Названы стартовые составы на матч Кубка Англии Ньюкасл – Ман Сити

Ньюкасл принимает Манчестер Сити в 1/8 финала Кубка Англии.

7 марта в 22:00 проходит матч FA Cup, в котором встречаются Ньюкасл и Манчестер Сити.

Наставники Эдди Хау и Пеп Гвардиола определили стартовые составы команд.

Команды играют в Ньюкасле на стадионе Сент-Джеймс Парк.

Названы стартовые составы команд