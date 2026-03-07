Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы стартовые составы на матч Кубка Англии Ньюкасл – Ман Сити
Англия
07 марта 2026, 21:51 | Обновлено 07 марта 2026, 22:25
188
0

Названы стартовые составы на матч Кубка Англии Ньюкасл – Ман Сити

7 марта в 22:00 пройдет поединок 1/8 финала FA Cup

07 марта 2026, 21:51 | Обновлено 07 марта 2026, 22:25
188
0
Названы стартовые составы на матч Кубка Англии Ньюкасл – Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Ньюкасл принимает Манчестер Сити в 1/8 финала Кубка Англии.

7 марта в 22:00 проходит матч FA Cup, в котором встречаются Ньюкасл и Манчестер Сити.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники Эдди Хау и Пеп Гвардиола определили стартовые составы команд.

Команды играют в Ньюкасле на стадионе Сент-Джеймс Парк.

Названы стартовые составы команд

По теме:
Будет ли сенсация? Рэксхем в меньшинстве дожил до овертаймов против Челси
Мансфилд – Арсенал – 1:2. Сенсация была близка. Видео голов и обзор матча
Микель АРТЕТА: «Такого в истории Арсенала не было. Горжусь»
Ньюкасл Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Ньюкасл - Манчестер Сити стартовые составы Пеп Гвардиола Эдди Хау
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Бокс | 07 марта 2026, 05:42 0
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»

Американец отдал должное Усику

Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Футбол | 07 марта 2026, 07:02 26
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов

Илья отыграл весь матч против «Монако»

«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
Футбол | 06.03.2026, 23:48
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
Украина – Испания – 1:3. Гол престижа от Овдийчук. Видео голов и обзор
Футбол | 07.03.2026, 21:57
Украина – Испания – 1:3. Гол престижа от Овдийчук. Видео голов и обзор
Украина – Испания – 1:3. Гол престижа от Овдийчук. Видео голов и обзор
Драма без голов. Оболонь в меньшинстве удержала ничью против Кривбасса
Футбол | 07.03.2026, 17:35
Драма без голов. Оболонь в меньшинстве удержала ничью против Кривбасса
Драма без голов. Оболонь в меньшинстве удержала ничью против Кривбасса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
05.03.2026, 17:33 23
Футбол
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 7
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
06.03.2026, 01:22
Теннис
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
07.03.2026, 05:12
Бокс
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
06.03.2026, 12:38 9
Теннис
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
05.03.2026, 16:07 19
Футбол
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
06.03.2026, 05:22
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
06.03.2026, 08:29 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем