Названы стартовые составы на матч Кубка Англии Ньюкасл – Ман Сити
7 марта в 22:00 пройдет поединок 1/8 финала FA Cup
Ньюкасл принимает Манчестер Сити в 1/8 финала Кубка Англии.
7 марта в 22:00 проходит матч FA Cup, в котором встречаются Ньюкасл и Манчестер Сити.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставники Эдди Хау и Пеп Гвардиола определили стартовые составы команд.
Команды играют в Ньюкасле на стадионе Сент-Джеймс Парк.
Названы стартовые составы команд
