Игрок Эпицентра: «С Колосом сыграли на одном дыхании»

Полузащитник «Эпицентра» Николай Миронюк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло команде из Каменца-Подольского уверенно преодолеть сопротивление «Колоса» в 19 туре УПЛ – 4:0.

«Я не считаю, что это – сенсация. Мы настраивались на отчетный поединок, как на финальный, нам очень нужна была победа, чтобы улучшить свое турнирное положение. На мой взгляд, мы были более мотивированы, чем гости, и это помогло провести все 90 минут на одном дыхании. Также важно, что практически все удары в плоскость ворот ковалевцев оказались результативными.

Конечно, радует, что прервали безголевую серию и поражений. Рад за Владислава Супрягу, который снова начал забивать. Особенно эффектным был его второй забитый мяч. Поверьте, когда есть заточенный на взятие ворот нападающий – это очень весомый «козырь».

Где-то обидно, что уже при разгромном счете был удален с поля испанский стопер Коша. Но я убежден, что наш рулевой Сергей Нагорняк позаботится о равноценной замене. После финального свистка он сказал, что мы – молодцы, но важно не останавливаться. Ведь впереди противостояние с соседом по таблице – «Рухом». Именно в таких случаях говорят, что на кону – шесть очков. Выводы делайте сами".

Сейчас футболисты «Эпицентра» занимают 14 место в УПЛ, набрав 17 очков.

Ранее тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк оценил победу в матче УПЛ над «Колосом».