Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 марта 2026, 19:46 |
351
0

Элина Свитолина – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

07 марта 2026, 19:46 |
351
0
Элина Свитолина – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

8 марта первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Германии Лауры Зигемунд (WTA 55). Поединок начнется шестым запуском на корте №2 после игры Фирнли – Фритц. Ориентировочное время начала поединка – 06:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.

Победительница поединка в 1/16 финала встретится либо с Людмилой Самсоновой, либо с Эшлин Крюгер.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Лаура Зигемунд. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Лаура Зигемунд смотреть онлайн WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина снова вышла в финал турнира WTA 125 и ждет Олейникову
Теннис | 07 марта 2026, 11:45 15
Калинина снова вышла в финал турнира WTA 125 и ждет Олейникову
Калинина снова вышла в финал турнира WTA 125 и ждет Олейникову

Ангелина в двух сетах переиграла Катажину Каву в матче 1/2 финала

Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Футбол | 07 марта 2026, 05:32 8
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»

Бывший тренер видит большую проблему

БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Футбол | 07.03.2026, 09:09
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Футбол | 07.03.2026, 09:55
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Футбол | 07.03.2026, 17:37
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
06.03.2026, 01:22
Теннис
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
07.03.2026, 05:12
Бокс
ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
05.03.2026, 23:49 1
Футбол
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
07.03.2026, 11:10 31
Футбол
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
06.03.2026, 08:29 6
Бокс
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
06.03.2026, 05:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем