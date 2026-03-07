Элина Свитолина – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 марта первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Германии Лауры Зигемунд (WTA 55). Поединок начнется шестым запуском на корте №2 после игры Фирнли – Фритц. Ориентировочное время начала поединка – 06:00 по Киеву.

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.

Победительница поединка в 1/16 финала встретится либо с Людмилой Самсоновой, либо с Эшлин Крюгер.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА