Украина – Испания – 1:3. Гол престижа от Овдийчук. Видео голов и обзор

Чемпионат мира
07 марта 2026, 21:57 |
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура квалификации женского ЧМ-2027

УАФ

Женская сборная Украины провела матч 2-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

7 марта в 19:00 женская сборная Украины проиграла команде Испании. Игра прошла в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

У испанок голы в первом тайме забили Эдна Имаде (44 мин), Люсия Корралес (45+3 мин). После перерыва Вики Лопес провела третий гол, а вскоре Ольга Овдийчук забила мяч престижа (1:3).

В первом туре в Анталии Украина уступила Англию (1:6). Испания на домашней арене обыграла Исландию (3:0). Во втором туре Англия обыграла Исландию (2:0).

Турнирное положение: Англия, Испания (по 6 очков), Исландия, Украина (по 0)

Квалификация женского ЧМ-2027

2-й тур. 7 марта 2026 года, Анталья (Турция)

Украина – Испания – 1:3

Голы: Овдийчук, 76 – Имаде, 44, Корралес, 45+3, Вики Лопес, 55 (пен)

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

ГОЛ! 1:3 Ольга Овдийчук, 76 мин

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
