Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проблемы перед ЛЧ. Бавария сообщила неприятную новость о Нойере
Германия
07 марта 2026, 19:23 | Обновлено 07 марта 2026, 19:26
362
0

Проблемы перед ЛЧ. Бавария сообщила неприятную новость о Нойере

Мануэль травмировался в матче чемпионата Германии

07 марта 2026, 19:23 | Обновлено 07 марта 2026, 19:26
362
0
Проблемы перед ЛЧ. Бавария сообщила неприятную новость о Нойере
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Мюнхенская «Бавария» сообщила неприятные новости о своем основном вратаре Мануэле Нойере.

Опытный голкипер почувствовал дискомфорт в ноге после победного матча против «Боруссии» Менхенгладбах в 25-м туре Бундеслиги (4:1).

Обследование показало, что вратарь получил небольшой разрыв мышечного волокна в левой икре.

Сколько времени займет восстановление Нойера – пока неизвестно.

Вероятно, что Мануэль пропустит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, где «Бавария» сыграет против «Аталанты». Оба поединка пройдут уже в марте.

По теме:
Бундеслига. Неожиданный претендент на вылет, борьба за топ-4
Арсенал стал третьим клубом топ-5 лиг со 100+ голами в сезоне 2025/26
ВИДЕО. 19 лет назад был забит самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов
Мануэль Нойер Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига травма Боруссия Менхенгладбах Бавария - Боруссия М
Андрей Витренко Источник: ФК Бавария
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ювентус – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 07 марта 2026, 17:51 0
Ювентус – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ювентус – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок 28-го тура Серии А начнется 7 марта в 21:45 по Киеву

Калинина снова вышла в финал турнира WTA 125 и ждет Олейникову
Теннис | 07 марта 2026, 11:45 15
Калинина снова вышла в финал турнира WTA 125 и ждет Олейникову
Калинина снова вышла в финал турнира WTA 125 и ждет Олейникову

Ангелина в двух сетах переиграла Катажину Каву в матче 1/2 финала

Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Бокс | 07.03.2026, 05:12
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Футбол | 07.03.2026, 08:26
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Футбол | 07.03.2026, 09:09
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
06.03.2026, 08:29 6
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
06.03.2026, 23:48 4
Футбол
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 8
Футбол
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
05.03.2026, 17:33 23
Футбол
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
07.03.2026, 09:55 11
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
06.03.2026, 01:22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем