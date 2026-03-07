Проблемы перед ЛЧ. Бавария сообщила неприятную новость о Нойере
Мануэль травмировался в матче чемпионата Германии
Мюнхенская «Бавария» сообщила неприятные новости о своем основном вратаре Мануэле Нойере.
Опытный голкипер почувствовал дискомфорт в ноге после победного матча против «Боруссии» Менхенгладбах в 25-м туре Бундеслиги (4:1).
Обследование показало, что вратарь получил небольшой разрыв мышечного волокна в левой икре.
Сколько времени займет восстановление Нойера – пока неизвестно.
Вероятно, что Мануэль пропустит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, где «Бавария» сыграет против «Аталанты». Оба поединка пройдут уже в марте.
