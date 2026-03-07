Ребров сказал, когда вернется в Киев: «Дом в Испании не продаю»

Тренер сборной Украины Сергей Ребров в интервью венгерским СМИ заявил, что после завершения войны вернется жить в Киев, но пока ему нравится находиться в испанской Марбелье.

«Когда закончится война, мы с семьей вернемся в Киев, потому что это наш настоящий дом. Но собственность в Марбелье продавать не буду. Здесь приятно жить, особенно летом».

«Нам нравится сюда возвращаться, и не имеет значения, где я буду работать» – сказал Ребров.

В ближайшее время наставник объявил заявку на матч плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.