Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров сказал, когда вернется в Киев: «Дом в Испании не продаю»
Чемпионат мира
07 марта 2026, 19:55 | Обновлено 07 марта 2026, 20:17
1535
4

Ребров сказал, когда вернется в Киев: «Дом в Испании не продаю»

Пока будет жить в Испании

07 марта 2026, 19:55 | Обновлено 07 марта 2026, 20:17
1535
4 Comments
Ребров сказал, когда вернется в Киев: «Дом в Испании не продаю»
nemzetisport.hu. Сергей Ребров (справа)

Тренер сборной Украины Сергей Ребров в интервью венгерским СМИ заявил, что после завершения войны вернется жить в Киев, но пока ему нравится находиться в испанской Марбелье.

«Когда закончится война, мы с семьей вернемся в Киев, потому что это наш настоящий дом. Но собственность в Марбелье продавать не буду. Здесь приятно жить, особенно летом».

«Нам нравится сюда возвращаться, и не имеет значения, где я буду работать» – сказал Ребров.

В ближайшее время наставник объявил заявку на матч плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.

По теме:
Натурализация. Талант из Европы может стать игроком сборной Украины
Российские орудия убийства убили восьмилетнего хоккеиста и его маму
ВИДЕО. Жена Забарного показала, как поддерживает мужа на матчах ПСЖ
Сергей Ребров российско-украинская война сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Nemzeti Sport
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Футбол | 07 марта 2026, 10:12 7
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией

Судаков возобновил полноценные тренировки

Ювентусу пока не догнать: Комо вырвал непростую победу благодаря шедевру
Футбол | 07 марта 2026, 18:01 0
Ювентусу пока не догнать: Комо вырвал непростую победу благодаря шедевру
Ювентусу пока не догнать: Комо вырвал непростую победу благодаря шедевру

Люка Да Кунья красиво забил Кальяри в 28-м туре Серии – команда Фабрегаса победила 2:1

Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Футбол | 07.03.2026, 09:55
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Футбол | 07.03.2026, 11:10
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Победа была близка. Ястремская вылетела из Индиан-Уэллса во втором круге
Теннис | 07.03.2026, 10:11
Победа была близка. Ястремская вылетела из Индиан-Уэллса во втором круге
Победа была близка. Ястремская вылетела из Индиан-Уэллса во втором круге
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних в бані
Ага, приїде він в Україну жити. Десь на тиждень-другий. Це нонсенс взагалі, що один чудак який є президентом УАФ і інший який є головним тренером збірної і віце-президентом УАФ взагалі відсутні в країні. Жаль що мені не платять зарплату за те що я не являюсь на роботі а приїзджаю лише по святам. Здавалося б, це ж люди які завідують усім футболом нашим, це збірні всіх вікових груп, це жіночий футбол, це дитячий футбол, це школи, поля, інфраструктура, і ще й війна, я думав тут роботи стільки що на горизонті країв не видно, а тут головні особи українського футболу які мали б не вилазити з офісів в києві а також мотатися по країні виявляється 300 днів із 365 сидять за кордоном грають в гольф або засмагають десь на лазурних берегах. Сюр яякийсь, або я чогось не розумію в цьому житті.
Ответить
+1
Enthiran
Там, в Испании, и у Порошенко запасная база.  Франко там даже евреям  давал приют от Гитлера.  И они не желают вражды с арабами.
Ответить
0
Перший Серед Рівних в бані
Один отримує одну з найбільших в світі зарплат серед очільників національних федерацій, інший отримує одну із найбільших зарплат як тренер + зарплату як віце президент. Обоє в своїй країні бувають як у гостях, тільки по великих святах. 
Ответить
0
Remark
Щирі патріоти. Пишаюся Сірожою.
Ответить
0
Популярные новости
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
05.03.2026, 17:33 23
Футбол
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
07.03.2026, 02:32
Бокс
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
06.03.2026, 12:58 13
Биатлон
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
06.03.2026, 23:48 4
Футбол
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
05.03.2026, 16:07 19
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
06.03.2026, 04:32 3
Бокс
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
06.03.2026, 05:22
Футбол
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
06.03.2026, 06:32 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем