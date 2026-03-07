7 марта бывший защитник сборной Украины – Иван Ордец – дебютировал за казахстанский «Актобе» в качестве капитана команды.

Иван вышел в стартовом составе на матч первого тура чемпионата Казахстана против «Тобола». Также дебютировал ещё один украинец – Дмитрий Топалов.

Команда с украинцами дома уверенно обыграла соперника со счётом 4:1 и возглавила турнирную таблицу.

Внимание к этой игре было приковано из-за выхода португальца Нани, который восстановил карьеру ради «Актобе».

Известный игрок вышел на 71-й минуте матча, а уже через пару минут сделал результативную передачу. Автором четвертого гола хозяев стал Ордец.

Чемпионат Казахстана. 1-й тур, 7 марта

«Актобе» – «Тобол» – 4:1

Голы: Соса, 24, Зелькович, 46, Досмагамбетов, 68, Ордец, 74 – Жумашев, 72

Удаление: Мякиш, 39

ВИДЕО. Скандальный украинец забил в дебюте. Ему ассистировал легенда