Сергей НАГОРНЯК: «У Супряги уже три гола – больше, чем за 5 лет»

Тренер Эпицентра Сергей Нагорняк оценил победу в матче УПЛ над Колосом со счетом 4:0 с дублем и асситом форварда Владислава Супряги.

«Обещал, что будет другая команда? Мне не понравился матч с Динамо, и я сказал, что так играть больше не будут. Все увидели, что ребята психологически играли иначе. Было непросто первые 20 минут, и хорошо, что забили и держали ход встречи. Рад за Супрягу».

«Уже где-то его журналисты не берут на интервью, но он после того чемпионата мира, наверное, забыл про голы. Больше двух не забивал, наверное».

«Уже три гола за Эпицентр – больше, чем за пять лет последних. Доволен за Рохаса. Наконец сыграл так, как я ожидал. Вся команда действовала позитивно сегодня», – сказал Нагорняк.

В таблице команда идет в зоне переходных матчей.