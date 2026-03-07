Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сергей НАГОРНЯК: «У Супряги уже три гола – больше, чем за 5 лет»
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 18:54 | Обновлено 07 марта 2026, 19:13
Сергей НАГОРНЯК: «У Супряги уже три гола – больше, чем за 5 лет»

Тренер Эпицентра доволен форвардом

ФК Эпицентр. Владислав Супряга

Тренер Эпицентра Сергей Нагорняк оценил победу в матче УПЛ над Колосом со счетом 4:0 с дублем и асситом форварда Владислава Супряги.

«Обещал, что будет другая команда? Мне не понравился матч с Динамо, и я сказал, что так играть больше не будут. Все увидели, что ребята психологически играли иначе. Было непросто первые 20 минут, и хорошо, что забили и держали ход встречи. Рад за Супрягу».

«Уже где-то его журналисты не берут на интервью, но он после того чемпионата мира, наверное, забыл про голы. Больше двух не забивал, наверное».

«Уже три гола за Эпицентр – больше, чем за пять лет последних. Доволен за Рохаса. Наконец сыграл так, как я ожидал. Вся команда действовала позитивно сегодня», – сказал Нагорняк.

В таблице команда идет в зоне переходных матчей.

Украинская Премьер-лига Владислав Супряга Колос Ковалевка Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Колос Сергей Нагорняк
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Перець
Може нарешті знайшов свою команду 
