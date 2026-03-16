  4. Источник: три футболиста Динамо гарантированно поедут в сборную Украины
16 марта 2026, 01:02
Источник: три футболиста Динамо гарантированно поедут в сборную Украины

Караваев, Бражко и Тымчик помогут команде Реброва

УАФ. Владимир Бражко

В четверг, 26 марта, состоится полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, гарантированный вызов в главную команду страны получат три футболиста киевского «Динамо» – защитники Александр Караваев и Александр Тымчик и хавбек Владимир Бражко. Отмечается, что шансы также попасть в финальную заявку имеют Назар Волошин и Матвей Пономаренко.

Ранее Сергей Ребров подтвердил потерю сразу четырех важных футболистов, которые не смогут сыграть в предстоящем поединке со Швецией.

сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу сборная Турции по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Динамо Киев Владимир Бражко Александр Караваев Александр Тымчик Михаил Спиваковский
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
Комментарии 1
Обсервер Влад
...якщо не травмуються, як усі решта
Один из лучших боксеров современности готов пойти воевать на фронт
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Зачем Усику бой против Верховена?
Виталий Кличко нашел виновного в поражении брата Владимира от Джошуа
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
