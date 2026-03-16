Источник: три футболиста Динамо гарантированно поедут в сборную Украины
Караваев, Бражко и Тымчик помогут команде Реброва
В четверг, 26 марта, состоится полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.
По информации журналиста Михаила Спиваковского, гарантированный вызов в главную команду страны получат три футболиста киевского «Динамо» – защитники Александр Караваев и Александр Тымчик и хавбек Владимир Бражко. Отмечается, что шансы также попасть в финальную заявку имеют Назар Волошин и Матвей Пономаренко.
Ранее Сергей Ребров подтвердил потерю сразу четырех важных футболистов, которые не смогут сыграть в предстоящем поединке со Швецией.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первая ракетка мира проиграл поединок Даниилу Медведеву в матче 1/2 финала
Пономаренко, Краснопир и Крушинский получат дебютные вызовы в национальную команду