Микель АРТЕТА: «Такого в истории Арсенала не было. Горжусь»
Команда вышла в четвертьфинал Кубка Англии
Арсенал в непростом матче Кубка Англии обыграл представителя Лиги 1 Мансфилд со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал. Тренер Микель Артета отметил молодость своего состава.
В старте вышли 16-летние Макс Доуман и Марли Салмон.
«Хороший матч Кубка Англии. Отдаем должное Мансфилду и его болельщикам – они доставили нам проблемы. Нужно использовать свои шансы, а мы не были сконцентрированными у чужих ворот».
«У нас два 16-летних игрока в старте, и я не думаю, что такое раньше было в истории клуба. Я горжусь своими игроками», – сказал Артета.
В четвертьфинал Кубка Англии уже вышел Ливерпуль.
