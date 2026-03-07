Микель АРТЕТА: «Такого в истории Арсенала не было. Горжусь»

Арсенал в непростом матче Кубка Англии обыграл представителя Лиги 1 Мансфилд со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал. Тренер Микель Артета отметил молодость своего состава.

В старте вышли 16-летние Макс Доуман и Марли Салмон.

«Хороший матч Кубка Англии. Отдаем должное Мансфилду и его болельщикам – они доставили нам проблемы. Нужно использовать свои шансы, а мы не были сконцентрированными у чужих ворот».

«У нас два 16-летних игрока в старте, и я не думаю, что такое раньше было в истории клуба. Я горжусь своими игроками», – сказал Артета.

В четвертьфинал Кубка Англии уже вышел Ливерпуль.