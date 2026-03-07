Что творится в Киеве? Оболонь заработала два удаления в матче с Кривбассом
Тарас Мороз нарушил правила, наставник киевского клуба Антоненко не сдержал эмоций
В субботу, 7 марта, киевская «Оболонь» и криворожский «Кривбасс» встретились в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Местом проведения поединка стал стадион «Оболонь-Арена». Стартовый свисток главного арбитра Михаила Райды прозвучал в 15:30 по киевскому времени.
Поединок все время сопровождался регулярными конфликтами и ссорами между футболистами и представителями обеих команд. Наставник «пивоваров» Антоненко был очень недоволен работой главного арбитра.
Во втором тайме эмоции вспыхнули с новой силой – полузащитник «Оболони» Тарас Мороз получил красную карточку после нарушения правил против соперника.
Вскоре и наставник «пивоваров» увидел перед собой предупреждение, которое стало для него вторым.
ФОТО. Главный тренер Оболони Антоненко не сдержал эмоций и увидел перед собой красную
ВИДЕО. Нарушение со стороны Тараса Мороза, из-за которого полузащитник был удален с поля
