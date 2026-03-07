Что творится в Киеве? Оболонь заработала два удаления в матче с Кривбассом

В субботу, 7 марта, киевская «Оболонь» и криворожский «Кривбасс» встретились в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Оболонь-Арена». Стартовый свисток главного арбитра Михаила Райды прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

Поединок все время сопровождался регулярными конфликтами и ссорами между футболистами и представителями обеих команд. Наставник «пивоваров» Антоненко был очень недоволен работой главного арбитра.

Во втором тайме эмоции вспыхнули с новой силой – полузащитник «Оболони» Тарас Мороз получил красную карточку после нарушения правил против соперника.

Вскоре и наставник «пивоваров» увидел перед собой предупреждение, которое стало для него вторым.

ФОТО. Главный тренер Оболони Антоненко не сдержал эмоций и увидел перед собой красную

ВИДЕО. Нарушение со стороны Тараса Мороза, из-за которого полузащитник был удален с поля