Арсенал стал третьим клубом топ-5 лиг со 100+ голами в сезоне 2025/26
Юбилейный гол в сезоне был забит в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии
Лондонский Арсенал стал первой командой АПЛ и третьей в топ-5 лигах, забившие 100+ голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
Юбилейный 100-й гол был забит в матче 1/8 финала Кубка Англии против Мансфилда.
Автором знакового гола стал английский нападающий Нони Мадуэке.
Кроме Арсенала среди всех команд топ-5 лиг только Бавария (128) и Барселона (110) преодолели отметку в 100 забитых мячей.
Команды топ-5 европейских чемпионатов, забивших 100+ голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 128 – Бавария
- 110 – Барселона
- 101 – Арсенал
Голы Арсенала в сезоне 2025/26 (101)
- 59 – АПЛ
- 23 – Лига чемпионов
- 10 – Кубок Англии
- 9 – Кубок английской лиги
Упомянем также всех авторов забитых мячей в составе Арсенала в текущем сезоне во всех турнирах.
Бомбардиры Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 15 – Виктор Дьекереш (Швеция)
- 11 – Габриэл Мартинелли (Бразилия)
- 9 – Букайо Сака (Англия)
- 8 – Эберечи Эзе (Англия)
- 7 – Леандро Троссар (Бельгия)
- 7 – Нони Мадуэке (Англия)
- 6 – Микель Мерино (Испания)
- 6 – Мартин Субименди (Испания)
- 5 – Габриэл Жезус (Бразилия)
- 4 – Габриэл (Бразилия)
- 4 – Деклан Райс (Англия)
- 4 – Юрриен Тимбер (Нидерланды)
- 2 – Кай Хаверц (Германия)
- 1 – Риккардо Калафиори (Италия)
- 1 – Итан Нванери (Англия)
- 1 – Мартин Эдегор (Норвегия)
- 1 – Бен Уайт (Англия)
- 1 – Пьеро Инкапье (Эквадор)
- 1 – Уильям Салиба (Франция)
- 7 – автоголы соперников
100 - Arsenal are the first Premier League team to reach 100 goals in all competitions this season and just the third big five European league side to reach that milestone this term after Bayern Munich (128) and Barcelona (110). Ton. pic.twitter.com/aPFMC1K5Hb— OptaJoe (@OptaJoe) March 7, 2026
