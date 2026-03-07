Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал стал третьим клубом топ-5 лиг со 100+ голами в сезоне 2025/26
Англия
07 марта 2026, 16:28 | Обновлено 07 марта 2026, 16:29
170
0

Арсенал стал третьим клубом топ-5 лиг со 100+ голами в сезоне 2025/26

Юбилейный гол в сезоне был забит в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии

07 марта 2026, 16:28 | Обновлено 07 марта 2026, 16:29
170
0
Арсенал стал третьим клубом топ-5 лиг со 100+ голами в сезоне 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал стал первой командой АПЛ и третьей в топ-5 лигах, забившие 100+ голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Юбилейный 100-й гол был забит в матче 1/8 финала Кубка Англии против Мансфилда.

Автором знакового гола стал английский нападающий Нони Мадуэке.

Кроме Арсенала среди всех команд топ-5 лиг только Бавария (128) и Барселона (110) преодолели отметку в 100 забитых мячей.

Команды топ-5 европейских чемпионатов, забивших 100+ голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 128 – Бавария
  • 110 – Барселона
  • 101 – Арсенал

Голы Арсенала в сезоне 2025/26 (101)

  • 59 – АПЛ
  • 23 – Лига чемпионов
  • 10 – Кубок Англии
  • 9 – Кубок английской лиги

Упомянем также всех авторов забитых мячей в составе Арсенала в текущем сезоне во всех турнирах.

Бомбардиры Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 15 – Виктор Дьекереш (Швеция)
  • 11 – Габриэл Мартинелли (Бразилия)
  • 9 – Букайо Сака (Англия)
  • 8 – Эберечи Эзе (Англия)
  • 7 – Леандро Троссар (Бельгия)
  • 7 – Нони Мадуэке (Англия)
  • 6 – Микель Мерино (Испания)
  • 6 – Мартин Субименди (Испания)
  • 5 – Габриэл Жезус (Бразилия)
  • 4 – Габриэл (Бразилия)
  • 4 – Деклан Райс (Англия)
  • 4 – Юрриен Тимбер (Нидерланды)
  • 2 – Кай Хаверц (Германия)
  • 1 – Риккардо Калафиори (Италия)
  • 1 – Итан Нванери (Англия)
  • 1 – Мартин Эдегор (Норвегия)
  • 1 – Бен Уайт (Англия)
  • 1 – Пьеро Инкапье (Эквадор)
  • 1 – Уильям Салиба (Франция)
  • 7 – автоголы соперников
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал долгосрочный контракт с нидерландцем
Безумный матч Ла Лиги: фейл кипера, дубль, камбек с 0:2 после 89-й, красные
Гасперини сделал заявление о возможном возвращении Довбика после травмы
статистика Английская Премьер-лига Бундеслига Ла Лига Арсенал Лондон Бавария Барселона
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Футбол | 07 марта 2026, 10:12 6
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией

Судаков возобновил полноценные тренировки

Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Футбол | 07 марта 2026, 11:10 30
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины

Тренер готов вернуться в Венгрию

Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Футбол | 07.03.2026, 09:55
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Сыграют ли Ванат и Цыганков? Стартовые составы матча Леванте – Жирона
Футбол | 07.03.2026, 16:09
Сыграют ли Ванат и Цыганков? Стартовые составы матча Леванте – Жирона
Сыграют ли Ванат и Цыганков? Стартовые составы матча Леванте – Жирона
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Футбол | 07.03.2026, 12:30
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
06.03.2026, 05:22
Футбол
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
06.03.2026, 15:02 141
Футбол
ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
05.03.2026, 23:49 1
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
07.03.2026, 05:12
Бокс
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
07.03.2026, 02:32
Бокс
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
06.03.2026, 09:19 2
Футбол
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 10
Футбол
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем