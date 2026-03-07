Арсенал стал третьим клубом топ-5 лиг со 100+ голами в сезоне 2025/26

Лондонский Арсенал стал первой командой АПЛ и третьей в топ-5 лигах, забившие 100+ голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Юбилейный 100-й гол был забит в матче 1/8 финала Кубка Англии против Мансфилда.

Автором знакового гола стал английский нападающий Нони Мадуэке.

Кроме Арсенала среди всех команд топ-5 лиг только Бавария (128) и Барселона (110) преодолели отметку в 100 забитых мячей.

Команды топ-5 европейских чемпионатов, забивших 100+ голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах

128 – Бавария

110 – Барселона

101 – Арсенал

Голы Арсенала в сезоне 2025/26 (101)

59 – АПЛ

23 – Лига чемпионов

10 – Кубок Англии

9 – Кубок английской лиги

Упомянем также всех авторов забитых мячей в составе Арсенала в текущем сезоне во всех турнирах.

Бомбардиры Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах

15 – Виктор Дьекереш (Швеция)

11 – Габриэл Мартинелли (Бразилия)

9 – Букайо Сака (Англия)

8 – Эберечи Эзе (Англия)

7 – Леандро Троссар (Бельгия)

7 – Нони Мадуэке (Англия)

6 – Микель Мерино (Испания)

6 – Мартин Субименди (Испания)

5 – Габриэл Жезус (Бразилия)

4 – Габриэл (Бразилия)

4 – Деклан Райс (Англия)

4 – Юрриен Тимбер (Нидерланды)

2 – Кай Хаверц (Германия)

1 – Риккардо Калафиори (Италия)

1 – Итан Нванери (Англия)

1 – Мартин Эдегор (Норвегия)

1 – Бен Уайт (Англия)

1 – Пьеро Инкапье (Эквадор)

1 – Уильям Салиба (Франция)

7 – автоголы соперников