Милан примет турнир ATP 250 на травяном покрытии начиная с 2028 года
Федерация тенниса Италии приобрела права на проведение соревнования за 24 миллиона
По информации Corriere della Sera, итальянская федерация тенниса приобрела права на проведение турнира категории ATP 250 на травяном покрытии в Милане.
Стоимость лицензии составляет 24 миллиона долларов плюс десять процентов от суммы, которые поступают непосредственно ATP.
Это будет первый турнир, проводимый на этом покрытии в Италии.
Соревнование на травяных кортах в Милане будет запланировано после Ролан Гаррос, что является одним из условий выдвинутых ATP.
Президент федерации тенниса Италии Анджело Бинаги планирует добиться повышения рейтинга турнира с ATP 250 до ATP 500 в течение следующих нескольких лет.
Сообщается, что лицензия на проведение соревнования в Бельгии принадлежала дубайской компании. Бинаги заключил сделку за несколько дней до обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Secondo il @Corriere, a partire dal 2028 Milano ospiterà un ATP 250 su erba ☘️— Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) March 7, 2026
"Si viene a sapere da ambienti europei che la Federtennis ha acquistato dall'ATP i diritti del torneo di Bruxelles [...]: la Federazione lo avrebbe pagato 24 milioni di dollari più il 10 per cento che… pic.twitter.com/rJiHsWemc0
