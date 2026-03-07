Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
07 марта 2026, 16:27
Милан примет турнир ATP 250 на травяном покрытии начиная с 2028 года

Федерация тенниса Италии приобрела права на проведение соревнования за 24 миллиона

Getty Images/Global Images Ukraine

По информации Corriere della Sera, итальянская федерация тенниса приобрела права на проведение турнира категории ATP 250 на травяном покрытии в Милане.

Стоимость лицензии составляет 24 миллиона долларов плюс десять процентов от суммы, которые поступают непосредственно ATP.

Это будет первый турнир, проводимый на этом покрытии в Италии.

Соревнование на травяных кортах в Милане будет запланировано после Ролан Гаррос, что является одним из условий выдвинутых ATP.

Президент федерации тенниса Италии Анджело Бинаги планирует добиться повышения рейтинга турнира с ATP 250 до ATP 500 в течение следующих нескольких лет.

Сообщается, что лицензия на проведение соревнования в Бельгии принадлежала дубайской компании. Бинаги заключил сделку за несколько дней до обострения ситуации на Ближнем Востоке.

ATP
Алина Грушко Источник: Corriere della Sera
