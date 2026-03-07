Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 19 лет назад был забит самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов
Лига чемпионов
07 марта 2026, 15:33 |
486
0

ВИДЕО. 19 лет назад был забит самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов

Сравним время самых быстрых голов в ЛЧ и топ-5 лигах

07 марта 2026, 15:33 |
486
0
ВИДЕО. 19 лет назад был забит самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Макай

Ровно 19 лет назад, 7 марта 2007 года, был забит самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов – 10.12 сек.

Автором его стал нападающий мюнхенской Баварии Рой Макай, отличившийся голом против мадридского Реала.

По этому поводу вспомним и самые быстрые голы в истории топ-5 европейских чемпионатов, а также в истории футбола в целом.

Самые быстрые голы в истории футбола, топ-5 европейских чемпионатов и Лиги чемпионов

  • 3.69 – самый быстрый гол в истории футбола, Дамиан Мори (Аделаида Сити), против Сидней Юнайтед, 1995
  • 6.76 – Серия А, Рафаэль Леау (Милан), против Сассуоло, 2020
  • 7.22 – Ла Лига, Хосеба Ллеренте (Вальядолид), против Эспаньола, 2008
  • 7.69 – АПЛ, Шейн Лонг (Саутгемптон), против Уотфорда, 2019
  • 8.00 – Лига 1, Мишель Рио (Кан), против Канна, 1992
  • 9.20 – Бундеслига, Кевин Фолланд (Хоффенхайм), против Баварии, 2015
  • 10.12 – Лига чемпионов, Рой Макай (Бавария), против Реала, 2007
По теме:
В Манчестер Сити определились с заменой Родри
Вошел в историю. В Бенфике приняли решение по Трубину
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Лига чемпионов Рой Макай Бавария Реал Мадрид статистика в этот день
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клопп может возглавить одну из самых успешных команд в истории футбола
Футбол | 07 марта 2026, 15:49 2
Клопп может возглавить одну из самых успешных команд в истории футбола
Клопп может возглавить одну из самых успешных команд в истории футбола

Опытный специалист является главным кандидатом на должность тренера сборной Германии

Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Футбол | 07 марта 2026, 12:30 28
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!

Sport.ua, UA-Football и betking продолжают конкурс с грандиозным призами

Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Футбол | 07.03.2026, 10:12
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Футбол | 07.03.2026, 09:09
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Футбол | 07.03.2026, 11:10
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
06.03.2026, 05:22
Футбол
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 10
Футбол
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
07.03.2026, 07:02 25
Футбол
ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
05.03.2026, 23:49 1
Футбол
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
06.03.2026, 08:29 6
Бокс
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
06.03.2026, 12:38 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем