ВИДЕО. 19 лет назад был забит самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов

Ровно 19 лет назад, 7 марта 2007 года, был забит самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов – 10.12 сек.

Автором его стал нападающий мюнхенской Баварии Рой Макай, отличившийся голом против мадридского Реала.

По этому поводу вспомним и самые быстрые голы в истории топ-5 европейских чемпионатов, а также в истории футбола в целом.

Самые быстрые голы в истории футбола, топ-5 европейских чемпионатов и Лиги чемпионов

3.69 – самый быстрый гол в истории футбола, Дамиан Мори (Аделаида Сити), против Сидней Юнайтед, 1995

6.76 – Серия А, Рафаэль Леау (Милан), против Сассуоло, 2020

7.22 – Ла Лига, Хосеба Ллеренте (Вальядолид), против Эспаньола, 2008

7.69 – АПЛ, Шейн Лонг (Саутгемптон), против Уотфорда, 2019

8.00 – Лига 1, Мишель Рио (Кан), против Канна, 1992

9.20 – Бундеслига, Кевин Фолланд (Хоффенхайм), против Баварии, 2015

10.12 – Лига чемпионов, Рой Макай (Бавария), против Реала, 2007