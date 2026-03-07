ВИДЕО. 19 лет назад был забит самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов
Сравним время самых быстрых голов в ЛЧ и топ-5 лигах
Ровно 19 лет назад, 7 марта 2007 года, был забит самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов – 10.12 сек.
Автором его стал нападающий мюнхенской Баварии Рой Макай, отличившийся голом против мадридского Реала.
По этому поводу вспомним и самые быстрые голы в истории топ-5 европейских чемпионатов, а также в истории футбола в целом.
Самые быстрые голы в истории футбола, топ-5 европейских чемпионатов и Лиги чемпионов
- 3.69 – самый быстрый гол в истории футбола, Дамиан Мори (Аделаида Сити), против Сидней Юнайтед, 1995
- 6.76 – Серия А, Рафаэль Леау (Милан), против Сассуоло, 2020
- 7.22 – Ла Лига, Хосеба Ллеренте (Вальядолид), против Эспаньола, 2008
- 7.69 – АПЛ, Шейн Лонг (Саутгемптон), против Уотфорда, 2019
- 8.00 – Лига 1, Мишель Рио (Кан), против Канна, 1992
- 9.20 – Бундеслига, Кевин Фолланд (Хоффенхайм), против Баварии, 2015
- 10.12 – Лига чемпионов, Рой Макай (Бавария), против Реала, 2007
⚡ Roy Makaay #UCL | @FCBayernES pic.twitter.com/tiADjM56yh— Liga de Campeones (@LigadeCampeones) March 7, 2026
📅 It's been 21 years since the quickest Champions League goal hit the back of the net. 🔥— Flashscore.com (@Flashscorecom) March 7, 2026
According to Opta, it takes Arsenal 44.5 seconds on average to take a corner. Roy Makaay could have scored 4️⃣ goals in that time! pic.twitter.com/Vyo5R4Q3KE
