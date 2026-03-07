Чемпионат Украины07 марта 2026, 14:23 | Обновлено 07 марта 2026, 14:39
747
2
ФОТО. Невероятные эмоции. Реакция Супряги на гол в УПЛ
Владислав забил в ворота Колоса
07 марта 2026, 14:23 | Обновлено 07 марта 2026, 14:39
747
В матче чемпионата Украины Эпицентр в первом тайме выигрывает у Колоса со счетом 2:0, а один из голов забил форвард Владислав Супряга.
Игрок, у которого последние годы большие проблемы с забитыми мячами, бурно отреагировал на точный удар.
Для Супряги, которого арендовали у Динамо, это второй гол в сезоне, но после первого мяча, который был еще в сентябре, нападающий получил серьезную травму и долгое время восстанавливался.
Тот мяч был первым в УПЛ с 2020 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 марта 2026, 05:32 7
Бывший тренер видит большую проблему
Теннис | 07 марта 2026, 11:58 21
В полуфинале турнира WTA 125 в Турции Александра переиграла Моюку Утидзиму
Футбол | 07.03.2026, 14:22
Футбол | 07.03.2026, 10:12
Футбол | 06.03.2026, 17:03
Популярные новости
06.03.2026, 15:02 136
05.03.2026, 18:18 11
05.03.2026, 16:07 19
06.03.2026, 04:32 3
05.03.2026, 08:36 20
05.03.2026, 09:15 9
05.03.2026, 08:10 16
05.03.2026, 09:43
Эту машину уже не остановить 🤣🤣