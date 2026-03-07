ФОТО. Невероятные эмоции. Реакция Супряги на гол в УПЛ

В матче чемпионата Украины Эпицентр в первом тайме выигрывает у Колоса со счетом 2:0, а один из голов забил форвард Владислав Супряга.

Игрок, у которого последние годы большие проблемы с забитыми мячами, бурно отреагировал на точный удар.

Для Супряги, которого арендовали у Динамо, это второй гол в сезоне, но после первого мяча, который был еще в сентябре, нападающий получил серьезную травму и долгое время восстанавливался.

Тот мяч был первым в УПЛ с 2020 года.