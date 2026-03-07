Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист сборной Украины из-зя тяжелой травмы вернется не раньше апреля
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 14:49 |
Футболист сборной Украины из-зя тяжелой травмы вернется не раньше апреля

Вингер Владислав Велетень последний раз выходил на поле 30 ноября прошлого года

Футболист сборной Украины из-зя тяжелой травмы вернется не раньше апреля
ФК Полесье Житомир. Владислав Велетень

Вингер житомирского «Полесья» и сборной Украины Владислав Велетень признался, что из-за травмы пропустит еще как минимум пять недель. Последний раз 23-летний футболист выходил на поле 30 ноября 2025-го.

– Сейчас на каком этапе восстановления? Вижу, что ты начал бегать. Ты и до этого бегал?

– Нет, до этого я не бегал. В Испании проверяли, могу ли я бегать, потом сюда приехал – мы начали бегать и делать такую ​​работу. Сегодня провели тесты, чтобы увидеть, насколько отличается сила в ногах.

– Видишь ли ты уже тот горизонт, когда появишься на поле?

– Не сказать прямо, что вижу, еще много беговой работы – наверное, самой сложной не морально уже, а физически. Однако я вернулся домой, в команду, к близким мне людям, поэтому гораздо легче, чем там.

– Болельщики увидят тебя в этом сезоне на поле?

– Я надеюсь. Приблизительный срок восстановления – говорят, около пяти недель. Это сейчас так, а как оно пойдет – посмотрим», – рассказал Великан.

В текущем сезоне вингер провел 11 матчей, в которых забил три гола и оформил четыре ассиста в составе житомирской команды. В прошлом году Владислав дебютировал за сборную Украины в игре против Исландии.

Стоит отметить, что проблемы со здоровьем испытывает еще один вингер национальной команды – футболист турецкого «Трабзонспора» Александр Зубков.

Оболонь – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Премьер-лиги перенесли во Львов из-за погодных условий
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Владислав Велетень сборная Украины по футболу травма
Николай Тытюк Источник: ФК Полесье
Сообщить об ошибке

Artem_Ponomar
прикро що він так і не зміг дебютувати за збірну
ZANREGENT
Фамилии не переводятся! Велетень а не Великан!
