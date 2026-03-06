Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Проблемы футболиста сборной Украины оказались серьезнее, чем предполагалось
06 марта 2026, 10:40
Состояние Александра Зубкова вызывает беспокойство медицинского штаба «Трабзонспора»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Проблемы футболиста турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александра Зубкова оказались серьезнее, чем предполагалось: об этом стало известно благодаря тренеру Фатиху Текке.

Украинский вингер получил травму 30 января в игру против «Антальяспора» (1:1) и пропустил четыре матча своей команды. Зубков вернулся на поле 27 февраля, с тех пор дважды выходил на замену, но его состояние по-прежнему вызывает беспокойство медицинского штаба.

Текке заявил, что у Зубкова проблемы с подколенным сухожилием, отметив, что эта область является опасной для футболистов.

Тренер «Трабзонспора» признался, что сам сталкивался с подобной травмой во время своей карьеры и подчеркнул, что они осторожно подходят к процессу восстановления украинца.

«У Зубкова проблемы с подколенным сухожилием. Это сложная область для лечения. Я тоже сталкивался с этой проблемой во время своей карьеры.

Поэтому мы постепенно увеличиваем его игровое время, чтобы полностью избавиться от боли в этой области. Надеюсь, на этой неделе он получит больше игрового времени, но все будет зависеть от его состояния», – подытожил Текке.

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Александр Зубков Фатих Текке травма
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
