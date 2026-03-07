Кто обслужит матч Полесья с Динамо? Все назначения судей на тур УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола определили всех официальных лиц на 19-й тур УПЛ.

Назначены судейские бригады на матчи Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 18-го тура продлятся 4 дня – с 6 по 9 марта.

Судьей матча между Полесьем и Динамо назначен Николай Балакин (Киевская обл).

В этом сезоне он уже работал на двух матчах с участием бело-синих. В 10-м туре киевляне дома разгромили Кривбасс (4:0), а в 12-м туре на своем поле минимально уступили ЛНЗ (0:1).

В прошлом сезоне этот рефери пересекался с бело-синими 4 раза. Под его наблюдением Динамо переиграло Кривбасс дома (2:1) и в гостях (2:0), а с Шахтером сыграло вничью в чемпионате (1:1) и уступило в серии пенальти в финале Кубка Украины (1:1, пен. 5:6).

УПЛ. 19-й тур. Назначения судей