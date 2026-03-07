Джованни ГЕРБЕРТ: «Я хорошо поладил с партнерами по команде»

В поединке 19-го тура УПЛ «Кривбасс» в субботу, 7 марта, на выезде сыграет с «Оболонью». Панамский полузащитник криворожского клуба Джованни Герберт поделился ожиданиями от матча, а также рассказал, как проходит адаптация в «Кривбассе».

– Джованни, расскажи о своем дебюте за «Кривбасс» в матче против «Зари», о своих эмоциях.

– Очень счастлив, доволен успехом команды и победой. Теперь нужно продолжать работу ради будущих положительных результатов.

– Как проходит твоя адаптация в команде?

– Я считаю, что моя адаптация проходит очень хорошо, она уже на финальном этапе. Я хорошо поладил с партнерами по команде. Чувствую себя счастливым от того, как мы с ними взаимодействуем. Мне очень нравится в Кривом Роге.

– Что уже успел отведать из украинской кухни? Может, что-то понравилось?

– Я пробовал блины, внутри которых было что-то красное. Вероятно, вишня или ягоды. Мне это очень понравилось, да.

– Завершается подготовка к игре против «Оболони». Что успел узнать о сопернике?

– Честно говоря, я еще не видел их матчей и пока мало что знаю. Но уверен, это непростой оппонент. И мы работаем над тем, чтобы подойти к игре наилучшим образом.