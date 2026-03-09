Йожеф САБО: «Это единственный футболист, которого можно выделить в Динамо»

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо назвал единственного футболиста «Динамо», к которому нет вопросов. Тренер выделил украинского нападающего Матвея Пономаренко, который забивал в последних матчах.

– Кого из динамовцев можете выделить?

– Никого, кроме Матвея Пономаренко. Он выделяется, хороший нападающий, забивающий. Для того, чтобы вырасти в качественного футболиста, нужно время. Вот ему и нужно время.

