Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Это единственный футболист, которого можно выделить в Динамо»
Украина. Премьер лига
Йожеф САБО: «Это единственный футболист, которого можно выделить в Динамо»

Бывший тренер и футболист – о Пономаренко

УАФ. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо назвал единственного футболиста «Динамо», к которому нет вопросов. Тренер выделил украинского нападающего Матвея Пономаренко, который забивал в последних матчах.

– Кого из динамовцев можете выделить?

– Никого, кроме Матвея Пономаренко. Он выделяется, хороший нападающий, забивающий. Для того, чтобы вырасти в качественного футболиста, нужно время. Вот ему и нужно время.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

По теме:
ХАЦКЕВИЧ: «Я не хочу думать, что это делается специально, но пример есть»
Рух – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Нещерет после победы над Полесьем: вратарь сделал откровенное признание
