Йожеф САБО: «Это единственный футболист, которого можно выделить в Динамо»
Бывший тренер и футболист – о Пономаренко
Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо назвал единственного футболиста «Динамо», к которому нет вопросов. Тренер выделил украинского нападающего Матвея Пономаренко, который забивал в последних матчах.
– Кого из динамовцев можете выделить?
– Никого, кроме Матвея Пономаренко. Он выделяется, хороший нападающий, забивающий. Для того, чтобы вырасти в качественного футболиста, нужно время. Вот ему и нужно время.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
