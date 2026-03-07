Ангелина Калинина – Катажина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 125 в Анталье
7 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.
В полуфинале украинка сыграет против Катажины Кавы (Польша, WTA 146). Поединок начнется в 10:00 по Киеву.
Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Кавы.
Победительница поединка в финале встретится либо с Александрой Олейниковой, либо с Моюкой Утидзимой.
