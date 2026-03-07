Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ангелина Калинина – Катажина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 марта 2026, 10:00 | Обновлено 07 марта 2026, 10:56
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 125 в Анталье

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

7 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В полуфинале украинка сыграет против Катажины Кавы (Польша, WTA 146). Поединок начнется в 10:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Кавы.

Победительница поединка в финале встретится либо с Александрой Олейниковой, либо с Моюкой Утидзимой.

📺 Видеотрансляция
Катажина Кава Ангелина Калинина смотреть онлайн WTA Анталья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(16)
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Молодець!
Ответить
+1
C.Пеклов
Є 1 сет!
Ответить
+1
Андрій Заліщук
Молодець Геля, другий фінал поспіль, але як не хочеться дежавю тижневої давності, дай Бог буде український фінал!!!
Ответить
0
C.Пеклов
А Шура буксує.
Ответить
0
Ivan456
Пів роботи зроблено, але якість гри хромає.
Ответить
0
Ivan456
Який шанс, що вона зараз забере свою подачу?
Ответить
-1
Степан
Перемога тому хто хоч одну-дві свої подачі  за сет буде брати. 
Ответить
-1
