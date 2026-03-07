Другие новости07 марта 2026, 00:47 |
177
1
ФОТО. Жена украинского футболиста похвасталась роскошной фигурой
Елизавета Третьякова любит блистать в Instagram
07 марта 2026, 00:47 |
177
Жена футболиста киевской «Оболони» Максима Третьякова – Елизавета Третьякова – поделилась новыми сторис в Instagram.
Девушка опубликовала зеркальные селфи в блестящем облегающем мини-платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.
Образ она дополнила туфлями на высоких каблуках и золотыми украшениями.
Елизавета любит демонстрировать стильные образы и нередко хвастается своей внешностью перед подписчиками.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 марта 2026, 05:22 0
Кулыба – о том, как развивает скорость в команде
Бокс | 06 марта 2026, 08:29 6
Соперником украинца станет Вильмер Барон
Футбол | 06.03.2026, 08:03
Футбол | 06.03.2026, 22:35
Футбол | 06.03.2026, 17:45
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Ще одна журналістка..
Популярные новости
05.03.2026, 09:43
Теннис
06.03.2026, 04:32 2
05.03.2026, 08:36 20
05.03.2026, 07:22 14
05.03.2026, 16:07 20
06.03.2026, 00:32 8