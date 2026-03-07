ФОТО. Жена украинского футболиста похвасталась роскошной фигурой

Жена футболиста киевской «Оболони» Максима Третьякова – Елизавета Третьякова – поделилась новыми сторис в Instagram.

Девушка опубликовала зеркальные селфи в блестящем облегающем мини-платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Образ она дополнила туфлями на высоких каблуках и золотыми украшениями.

Елизавета любит демонстрировать стильные образы и нередко хвастается своей внешностью перед подписчиками.