ФОТО. Жена украинского футболиста похвасталась роскошной фигурой

Елизавета Третьякова любит блистать в Instagram

ФОТО. Жена украинского футболиста похвасталась роскошной фигурой
Instagram. Елизавета Третьякова

Жена футболиста киевской «Оболони» Максима ТретьяковаЕлизавета Третьякова – поделилась новыми сторис в Instagram.

Девушка опубликовала зеркальные селфи в блестящем облегающем мини-платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Образ она дополнила туфлями на высоких каблуках и золотыми украшениями.

Елизавета любит демонстрировать стильные образы и нередко хвастается своей внешностью перед подписчиками.

