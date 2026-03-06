Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тарас МОРОЗ: «Давно не испытывал таких ощущений»
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 23:58 |
Защитник «Оболони» прокомментировал победу над «Рухом»

ФК Оболонь Киев. Тарас Мороз

Защитник киевской «Оболони» Тарас Мороз прокомментировал победу над львовским «Рухом» (1:0) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Ты отсутствовал в официальных матчах в течение 302 дней. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями от первого официального матча после такого перерыва. Были ли переживания?

– Эмоции только положительные. Давно не испытывал таких ощущений, поэтому это действительно супер. Я рад и счастлив, что мы снова вернулись к официальным матчам. Перед игрой эмоции переполняли. Снова почувствовал эти мурашки по телу, когда выходили из подтрибунного помещения и звучал гимн. Вспомнил, как это все происходит. Я очень счастлив, что вернулся к официальным матчам. Особенно приятно, что возвращение совпало с победой над «Рухом».

– Расскажи о самом матче. Как он складывался для команды?

– Матч сложился для нас положительно, ведь мы победили. В целом игра была неплохой с нашей стороны. Мы забили гол, но в конце немного подсели и дали шанс сопернику. К счастью, он им не воспользовался, хотя и мы могли увеличить свое преимущество. В целом это была типичная весенняя игра – больше борьбы, меньше содержательного футбола. Мы выполнили установку тренера и сделали то, что от нас требовалось. Поэтому считаю, что заслуженно взяли три очка.

– Впереди матч с «Кривбассом». В первом круге ты видел эту игру только по телевизору, тогда команда уступила 1:2. Чего ожидать от домашнего матча?

– «Кривбасс» – это вертикальная команда, они быстро атакуют и имеют индивидуально сильных футболистов. Нам нужно перекрыть их сильные стороны и сыграть очень ответственно. Каждый должен быть максимально сконцентрированным в каждом эпизоде. Думаю, свой момент у нас точно будет – главное его использовать и не дать сопернику создать опасные моменты у наших ворот.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Оболонь - Рух Тарас Мороз
Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
