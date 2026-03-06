«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике

Президент английского «Аксбриджа» Марк Банток прокомментировал информацию о том, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, который был временно отстранен от футбола из-за найденного в его организме допинга, тренировался на базе его клуба.

«Это частная договоренность между Мудриком и «Аксбриджем». Очевидно, что, будучи футболистом, он будет играть в футбол, поэтому я предполагаю, что для него это счастливое время. С ним все в порядке», - сказал Банток ESPN.

В последний раз на поле Мудрик выходил 28 ноября 2024 года. В тот день он отыграл все 90 минут и забил гол в матче Лиги конференций с «Хайденхаймом» (2:0). Сейчас украинцу грозит дисквалификация сроком на четыре года, если допинг-проба B подтвердит наличие в его организме допинга.

