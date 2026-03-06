Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
Англия
06 марта 2026, 23:48 |
904
3

«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике

Украинец готовится к возвращению на поле?

06 марта 2026, 23:48 |
904
3 Comments
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Президент английского «Аксбриджа» Марк Банток прокомментировал информацию о том, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, который был временно отстранен от футбола из-за найденного в его организме допинга, тренировался на базе его клуба.

«Это частная договоренность между Мудриком и «Аксбриджем». Очевидно, что, будучи футболистом, он будет играть в футбол, поэтому я предполагаю, что для него это счастливое время. С ним все в порядке», - сказал Банток ESPN.

В последний раз на поле Мудрик выходил 28 ноября 2024 года. В тот день он отыграл все 90 минут и забил гол в матче Лиги конференций с «Хайденхаймом» (2:0). Сейчас украинцу грозит дисквалификация сроком на четыре года, если допинг-проба B подтвердит наличие в его организме допинга.

Ранее в Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика.

По теме:
Тренеры Тоттенхэма и Ноттингема входят в неприятный рейтинг
Ужасный период для шпор. Тоттенхэм потерпел пять поражений подряд в АПЛ
Турнирная таблица АПЛ. Арсенал имеет комфортный перевес в чемпионской гонке
Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Биатлон | 06 марта 2026, 12:58 11
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026

Мастер-класс в исполнении Александры

Тренер Шахтера: «Где два пенальти? Плохой перформанс судьи»
Футбол | 06 марта 2026, 17:55 6
Тренер Шахтера: «Где два пенальти? Плохой перформанс судьи»
Тренер Шахтера: «Где два пенальти? Плохой перформанс судьи»

Яваш недоволен действиями арбитра

В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
Футбол | 06.03.2026, 05:22
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
МИЧЕЛ: «Он очень хотел играть за Жирону, но я отказался»
Футбол | 06.03.2026, 22:42
МИЧЕЛ: «Он очень хотел играть за Жирону, но я отказался»
МИЧЕЛ: «Он очень хотел играть за Жирону, но я отказался»
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Футбол | 06.03.2026, 15:02
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Він гратиме в футбол
І навіть я можу грати в футбол.
Важливо де і коли....
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
05.03.2026, 07:48 5
Бокс
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
05.03.2026, 07:20 1
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
06.03.2026, 01:22
Теннис
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 14
Футбол
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
05.03.2026, 18:18 11
Футбол
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
05.03.2026, 07:01 24
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
06.03.2026, 08:03 5
Футбол
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
05.03.2026, 08:13 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем