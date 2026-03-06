Известный французский журналист: «Подписание ПСЖ Забарного было ошибкой»
Пьер Менес оценил трансферы парижского клуба
Известный французский журналист Пьер Менес указал на ошибки, которые допустил «ПСЖ» в текущем сезоне.
«Смена вратаря (Лукаса Шевалье на Матвея Сафонова - прим.), на мой взгляд, является фундаментальной ошибкой. Есть много смягчающих обстоятельств для этого сезона в «ПСЖ», но есть и ошибки.
Я думаю, что расставание с Доннаруммой было монументальной ошибкой. Подписание Забарного за 60 миллионов евро - еще одна. Это множество ошибок, усугубленных чрезвычайно высоким уровнем физического и психического напряжения», - сказал Менес в эфире своего YouTube-канала.
Сообщалось, что «ПСЖ» не поступит с Забарным так, как со своим звездным экс-игроком.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер предположил, что команда Сергея Реброва начнет матч с двумя опорниками
Киевляне могут продать Яцыка в «Металлист 1925»
Це може бути Олійниченко місцевий.
Такого не існує. Але спорт.юа публікує його