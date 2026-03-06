Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 марта 2026, 23:42
3

Известный французский журналист: «Подписание ПСЖ Забарного было ошибкой»

Пьер Менес оценил трансферы парижского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный французский журналист Пьер Менес указал на ошибки, которые допустил «ПСЖ» в текущем сезоне.

«Смена вратаря (Лукаса Шевалье на Матвея Сафонова - прим.), на мой взгляд, является фундаментальной ошибкой. Есть много смягчающих обстоятельств для этого сезона в «ПСЖ», но есть и ошибки.

Я думаю, что расставание с Доннаруммой было монументальной ошибкой. Подписание Забарного за 60 миллионов евро - еще одна. Это множество ошибок, усугубленных чрезвычайно высоким уровнем физического и психического напряжения», - сказал Менес в эфире своего YouTube-канала.

Сообщалось, что «ПСЖ» не поступит с Забарным так, как со своим звездным экс-игроком.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Harun Bakircioğlu
Это не журналист, он перестал им быть, когда уволили с Canal+ за домогательства сто лет назад. Что дальше, спорт.юа, будем публиковать педофилов?
😼
Антон ромашка не пи3ди ну нах  у я тут твої хворі фантазії???
avk2307
ми не знаєм цього журналіста.
Це може бути Олійниченко місцевий.
Такого не існує. Але спорт.юа публікує його
