Известный французский журналист: «Подписание ПСЖ Забарного было ошибкой»

Известный французский журналист Пьер Менес указал на ошибки, которые допустил «ПСЖ» в текущем сезоне.

«Смена вратаря (Лукаса Шевалье на Матвея Сафонова - прим.), на мой взгляд, является фундаментальной ошибкой. Есть много смягчающих обстоятельств для этого сезона в «ПСЖ», но есть и ошибки.

Я думаю, что расставание с Доннаруммой было монументальной ошибкой. Подписание Забарного за 60 миллионов евро - еще одна. Это множество ошибок, усугубленных чрезвычайно высоким уровнем физического и психического напряжения», - сказал Менес в эфире своего YouTube-канала.

Сообщалось, что «ПСЖ» не поступит с Забарным так, как со своим звездным экс-игроком.