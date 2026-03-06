Богдан БУТКО: «Не ожидал такого от Педро Энрике. Моя скорость уже не та»

Защитник «Александрии» Богдан Бутко поделился впечатлениями после матча 19-го тура УПЛ против «Шахтера» (0:1):

«Да, было очень сложно. С «Шахтером» каждой команде сложно играть, у них сильные футболисты, которые делают разницу на поле.

Мы дисциплинированно пытались играть, но в какой-то момент, когда пошли в прессинг, за спину закинули мяч. И Шахтер этим воспользовался.

Да, не ожидал, Педро Энрике быстро забежал за спину. Видно, моя скорость уже не та. Не ожидал.

Теперь на каждый матч нужно выходить как на последний бой. Думаю, у нас всё получится, другого выхода нет.

Против «Шахтера» нужно играть за счет характера и агрессии. Нужно меньше терять мяч, потому что без этого никак в футболе. Бегать 90 минут очень тяжело».