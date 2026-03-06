Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Богдан БУТКО: «Не ожидал такого от Педро Энрике. Моя скорость уже не та»
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 22:23 | Обновлено 06 марта 2026, 22:31
Богдан БУТКО: «Не ожидал такого от Педро Энрике. Моя скорость уже не та»

Защитник Александрии поделился впечатлениями после матча против Шахтера

УПЛ ТБ. Богдан Бутко

Защитник «Александрии» Богдан Бутко поделился впечатлениями после матча 19-го тура УПЛ против «Шахтера» (0:1):

«Да, было очень сложно. С «Шахтером» каждой команде сложно играть, у них сильные футболисты, которые делают разницу на поле.

Мы дисциплинированно пытались играть, но в какой-то момент, когда пошли в прессинг, за спину закинули мяч. И Шахтер этим воспользовался.

Да, не ожидал, Педро Энрике быстро забежал за спину. Видно, моя скорость уже не та. Не ожидал.

Теперь на каждый матч нужно выходить как на последний бой. Думаю, у нас всё получится, другого выхода нет.

Против «Шахтера» нужно играть за счет характера и агрессии. Нужно меньше терять мяч, потому что без этого никак в футболе. Бегать 90 минут очень тяжело».

По теме:
Ефим КОНОПЛЯ: «Перед матчем Арда Туран провел с нами митинг»
ВОЛОШИН: «У Динамо каждый матч решающий. Надо брать очки у Полесья»
ТРАОРЕ: «Многие команды выкладываются с нами больше, чем на 100 процентов»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер Ефим Конопля Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра)
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
