Ефим КОНОПЛЯ: «Перед матчем Арда Туран провел с нами митинг»

Защитник «Шахтера» Юхим Конопля поделился впечатлениями от победы над «Александрией» (1:0) в матче 19-го тура УПЛ.

– Довольно непростой матч получился, хотя команда и контролировала ход игры. Почему сегодня было так сложно в Александрии?

– Очень сложно прежде всего даже не из-за поля или погодных условий, а из-за того, что на нас каждая команда настраивается как на последний матч, как на последний бой, поэтому это всегда тяжело. И всегда приятно, когда побеждаем именно в таких играх и доказываем, что мы всё же команда топ-уровня в нашей стране.

– Когда соперник садится низким блоком около своих ворот, как проходить оборону? Ведь «Александрия» так защищалась с первых минут матча.

– Да-да, это было видно: ребята вышли 5–3–2, как я это увидел, это действительно очень оборонительная тактика. Но всё равно стараемся через свою игру, свой стиль, и, конечно, у нас есть много футболистов с индивидуальными качествами, благодаря чему тоже стараемся сломать такую плотную оборону.

– Отмечается, что в весенней части чемпионата «Шахтер» забивает во втором тайме. В первой части встречи чего-то не хватает реализации, нужно над этим работать?

– Конечно, над реализацией нужно работать всегда, потому что даже один момент может решить, какой будет счет в конце матча. Все же видели, как играли «Полесье» с ЛНЗ: три удара – три гола. Нам нужно к этому тоже стремиться, потому что у нас много моментов и полумоментов, где нам немного не хватает реализации и качества, прежде всего в решающей части.

– Арда Туран сегодня был не в технической зоне, как он общался с командой? Он пытался докричаться до поля?

– Накануне игры, как всегда, был митинг – там он нас настроил, зарядил. А дальше мы уже знаем, что делать.

– Мысли уже сейчас, после матча УПЛ, переключаетесь на Лигу конференций? Разбирали эту команду?

– Нет, наш тренер говорит, что нужно двигаться от игры к игре, и почти каждый из нас всегда следовал такому принципу в жизни и в футбольной карьере. Поэтому сейчас будем праздновать победу, а уже, наверное, завтра будем готовиться к следующему матчу.