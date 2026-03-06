Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный догнал Малиновского по количеству матчей в Лиге 1
Франция
06 марта 2026, 21:47 |
96
0

Забарный догнал Малиновского по количеству матчей в Лиге 1

Защитник ПСЖ в матче против Монако играет свой 20-й поединок в чемпионате Франции

06 марта 2026, 21:47 |
96
0
Забарный догнал Малиновского по количеству матчей в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный в матче 25-го тура против Монако играет свой 20-й матч во французской Лиге 1.

По количеству поединков в чемпионате Франции Забарный сравнялся с Русланом Малиновским, в свое время сыгравшим 20 матчей в составе Марселя.

Лишь трое украинских футболистов сыграли в Лиге 1 большее количество игр: Александр Заваров (58), Эдуард Соболь (28) и Сергей Скаченко (27).

Матчи украинцев в Лиге 1

  • 58 – Александр Заваров (Нанси)
  • 28 – Эдуард Соболь (Страсбург)
  • 27 – Сергей Скаченко (Мец)
  • 20 – Руслан Малиновский (Марсель)
  • 20 – Илья Забарный (ПСЖ)
  • 15 – Максим Левицкий (Сент-Этьен)
  • 11 – Даниил Игнатенко (Бордо)
  • 6 – Павел Яковенко (Сошо)
  • 3 – Роман Яремчук (Лион)
  • 2 – Юрий Яковенко (Аяччо)
  • 2 – Николай Кухаревич (Труа)
По теме:
Сыграет ли Забарный? Названы стартовые составы на матч между ПСЖ и Монако
ПСЖ – Монако. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ - Монако ПСЖ Монако Илья Забарный Руслан Малиновский статистика Марсель Александр Заваров Эдуард Соболь Сергей Скаченко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Футбол | 06 марта 2026, 08:03 5
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против

Киевляне могут продать Яцыка в «Металлист 1925»

ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
Бокс | 06 марта 2026, 08:29 6
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое

Соперником украинца станет Вильмер Барон

Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Биатлон | 06.03.2026, 12:58
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Дональд ТРАМП – игрокам Интера Майами: «Не люблю красивых мужчин»
Футбол | 06.03.2026, 18:59
Дональд ТРАМП – игрокам Интера Майами: «Не люблю красивых мужчин»
Дональд ТРАМП – игрокам Интера Майами: «Не люблю красивых мужчин»
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Футбол | 06.03.2026, 15:02
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 13
Футбол
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
06.03.2026, 06:32 2
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
06.03.2026, 04:32 1
Бокс
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
04.03.2026, 20:03 4
Футбол
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
06.03.2026, 00:32 6
Футбол
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
04.03.2026, 16:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем