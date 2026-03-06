Забарный догнал Малиновского по количеству матчей в Лиге 1

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный в матче 25-го тура против Монако играет свой 20-й матч во французской Лиге 1.

По количеству поединков в чемпионате Франции Забарный сравнялся с Русланом Малиновским, в свое время сыгравшим 20 матчей в составе Марселя.

Лишь трое украинских футболистов сыграли в Лиге 1 большее количество игр: Александр Заваров (58), Эдуард Соболь (28) и Сергей Скаченко (27).

Матчи украинцев в Лиге 1