Забарный догнал Малиновского по количеству матчей в Лиге 1
Защитник ПСЖ в матче против Монако играет свой 20-й поединок в чемпионате Франции
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный в матче 25-го тура против Монако играет свой 20-й матч во французской Лиге 1.
По количеству поединков в чемпионате Франции Забарный сравнялся с Русланом Малиновским, в свое время сыгравшим 20 матчей в составе Марселя.
Лишь трое украинских футболистов сыграли в Лиге 1 большее количество игр: Александр Заваров (58), Эдуард Соболь (28) и Сергей Скаченко (27).
Матчи украинцев в Лиге 1
- 58 – Александр Заваров (Нанси)
- 28 – Эдуард Соболь (Страсбург)
- 27 – Сергей Скаченко (Мец)
- 20 – Руслан Малиновский (Марсель)
- 20 – Илья Забарный (ПСЖ)
- 15 – Максим Левицкий (Сент-Этьен)
- 11 – Даниил Игнатенко (Бордо)
- 6 – Павел Яковенко (Сошо)
- 3 – Роман Яремчук (Лион)
- 2 – Юрий Яковенко (Аяччо)
- 2 – Николай Кухаревич (Труа)
