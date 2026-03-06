Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Италия
06 марта 2026, 23:22 | Обновлено 07 марта 2026, 00:50
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира

Лунин интересен «Интеру»

Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Миланский «Интер» продолжает поиск нового вратаря на будущее и рассматривает несколько кандидатур.

По информации итальянских СМИ, в шорт-лист миланского клуба попал голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин. Украинец является одним из вариантов для усиления вратарской позиции.

В клубе планируют постепенно готовить замену нынешнему основному голкиперу Янну Зоммеру, поэтому продолжают анализировать различные кандидатуры на трансферном рынке.

В этом сезоне Андрей Лунин отыграл восемь матчей и пропустил восемь голов.

Источник: Todomercadoweb
