Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира

Миланский «Интер» продолжает поиск нового вратаря на будущее и рассматривает несколько кандидатур.

По информации итальянских СМИ, в шорт-лист миланского клуба попал голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин. Украинец является одним из вариантов для усиления вратарской позиции.

В клубе планируют постепенно готовить замену нынешнему основному голкиперу Янну Зоммеру, поэтому продолжают анализировать различные кандидатуры на трансферном рынке.

В этом сезоне Андрей Лунин отыграл восемь матчей и пропустил восемь голов.