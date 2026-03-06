Италия06 марта 2026, 23:22 | Обновлено 07 марта 2026, 00:50
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Лунин интересен «Интеру»
Миланский «Интер» продолжает поиск нового вратаря на будущее и рассматривает несколько кандидатур.
По информации итальянских СМИ, в шорт-лист миланского клуба попал голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин. Украинец является одним из вариантов для усиления вратарской позиции.
В клубе планируют постепенно готовить замену нынешнему основному голкиперу Янну Зоммеру, поэтому продолжают анализировать различные кандидатуры на трансферном рынке.
В этом сезоне Андрей Лунин отыграл восемь матчей и пропустил восемь голов.
А Лунін воротар збірної?
Это известный агрегатор слухов, расслабьтесь
Після того як Інтер купив Трубіна і Судакова, він вирішив догнатися ще й Луніним )
Знову, тільки Інтер не в курсі?..
Найбільший, це в критерії кількості персоналу клубу? Чи в кількості гравців? Чи всіх разом?
Це вже третій чи четвертий рік коли Лунін кудись переходить😄🤦♂️
В їхньому шортлисті полюбому є кращі кандидатури
