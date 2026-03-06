Сыграет ли Лунин? Назван стартовый состав Реала на игру против Сельты
6 марта в 22:00 состоится стартовый матч 27-го тура Ла Лиги
6 марта в 22:00 состоится стартовый матч 27-го тура Ла Лиги.
Сельта принимает Реал Мадрид на домашнем стадионе Балаидос в городе Виго.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер галактикос Альваро Арбелоа назвал стартовый состав своей команды.
Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве, ворота гостей будет защищать Тибо Куртуа.
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Лидеры Ла Лиги: Барселона (64 очка), Реал (60), Атлетико, Вильярреал (по 51), Бетис (43), Сельта (40).
Стартовый состав Реала на игру против Сельты
Реал: Куртуа, Трент, Асенсио, Рюдигер, Менди (кап), Вальверде, Арда Гюлер, Тчуамени, Тьяго, Браим, Винисиус Жуніор
Запас: Лунин, Серхио Местре, Карвахаль, Гонсало, Фран Гарсия, Динго Агуадо, Сестеро, Мануэль Анхель, Паласиос, Ламини
Сельта: Раду, Хави Родригес, Старфельт, Маркос Алонсо, Каррейра, Мигель Роман, Мориба, Мингеса, Ферран Хутгла, Борха Иглесиас, Сведберг
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Нефтчи» считает, что потерял победу над «Шамахы» из-за действий главного арбитра
Футболист будет зарабатывать около 15 тысяч долларов в месяц