Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Лунин? Назван стартовый состав Реала на игру против Сельты
Испания
06 марта 2026, 20:37 | Обновлено 06 марта 2026, 21:00
942
0

Сыграет ли Лунин? Назван стартовый состав Реала на игру против Сельты

6 марта в 22:00 состоится стартовый матч 27-го тура Ла Лиги

06 марта 2026, 20:37 | Обновлено 06 марта 2026, 21:00
942
0
Сыграет ли Лунин? Назван стартовый состав Реала на игру против Сельты
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

6 марта в 22:00 состоится стартовый матч 27-го тура Ла Лиги.

Сельта принимает Реал Мадрид на домашнем стадионе Балаидос в городе Виго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер галактикос Альваро Арбелоа назвал стартовый состав своей команды.

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве, ворота гостей будет защищать Тибо Куртуа.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Лидеры Ла Лиги: Барселона (64 очка), Реал (60), Атлетико, Вильярреал (по 51), Бетис (43), Сельта (40).

Стартовый состав Реала на игру против Сельты

Реал: Куртуа, Трент, Асенсио, Рюдигер, Менди (кап), Вальверде, Арда Гюлер, Тчуамени, Тьяго, Браим, Винисиус Жуніор

Запас: Лунин, Серхио Местре, Карвахаль, Гонсало, Фран Гарсия, Динго Агуадо, Сестеро, Мануэль Анхель, Паласиос, Ламини

Сельта: Раду, Хави Родригес, Старфельт, Маркос Алонсо, Каррейра, Мигель Роман, Мориба, Мингеса, Ферран Хутгла, Борха Иглесиас, Сведберг

Инфографика

По теме:
Сельта – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мичел подсчитал, сколько очков нужно Жироне, чтобы не вылететь
Левандовски об уходе из Барселоны: «Три месяца, чтобы найти команду»
Сельта чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Сельта - Реал стартовые составы Альваро Арбелоа
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вернидуб получил солидные деньги после скандального матча в Азербайджане
Футбол | 05 марта 2026, 20:10 2
Вернидуб получил солидные деньги после скандального матча в Азербайджане
Вернидуб получил солидные деньги после скандального матча в Азербайджане

«Нефтчи» считает, что потерял победу над «Шамахы» из-за действий главного арбитра

Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Футбол | 06 марта 2026, 00:32 4
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе

Футболист будет зарабатывать около 15 тысяч долларов в месяц

ВИДЕО. Неожиданно. Лассина Траоре поет гимн Украины
Футбол | 06.03.2026, 17:45
ВИДЕО. Неожиданно. Лассина Траоре поет гимн Украины
ВИДЕО. Неожиданно. Лассина Траоре поет гимн Украины
Дональд ТРАМП – игрокам Интера Майами: «Не люблю красивых мужчин»
Футбол | 06.03.2026, 18:59
Дональд ТРАМП – игрокам Интера Майами: «Не люблю красивых мужчин»
Дональд ТРАМП – игрокам Интера Майами: «Не люблю красивых мужчин»
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
Бокс | 06.03.2026, 08:29
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
05.03.2026, 07:01 24
Футбол
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
04.03.2026, 16:57 2
Футбол
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
05.03.2026, 17:33 23
Футбол
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
06.03.2026, 06:32 2
Бокс
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
05.03.2026, 16:07 20
Футбол
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
05.03.2026, 07:48 5
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
06.03.2026, 04:32 1
Бокс
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем