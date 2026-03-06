Ужасный период для шпор. Тоттенхэм потерпел пять поражений подряд в АПЛ

Лондонский Тоттенхэм переживает один из самых неудачных отрезков сезона в Английской Премьер-лиге. Шпоры потерпели пять поражений подряд в чемпионате Англии.

Серия неудач продолжилась 5 марта, когда шпоры на своем поле уступили Кристал Пэлас со счетом 1:3 в матче 29-го тура АПЛ.

До этого лондонский клуб также проиграл четыре встречи подряд. Таким образом, безвыигрышная серия команды в чемпионате достигла шести матчей.

Перед этой серией команда сыграла вничью с Манчестер Сити (2:2) 1 февраля, после чего началась черная полоса. 13 февраля новым наставником шпор вместо Томаса Франка стал Игор Тудор, но и у него дела идут неважно.

Таким образом, Тоттенхэм не побеждает в чемпионате уже 11 матчей подряд, а поражение от Кристал Пэлас стало пятым подряд для лондонского клуба в АПЛ. Шпоры идут на 16-й позиции (29 очков), в одном пункте от зоны вылета.

Серия из 5 поражений Тоттенхэма в АПЛ:

07.02. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0

10.02. Тоттенхэм – Ньюкасл Юнайтед – 1:2

22.02. Тоттенхэм – Арсенал – 1:4

01.03. Фулхэм – Тоттенхэм – 2:1

05.03. Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 1:3

