Ужасный период для шпор. Тоттенхэм потерпел пять поражений подряд в АПЛ
Команда из Лондона не может выиграть 11 матчей АПЛ подряд
Лондонский Тоттенхэм переживает один из самых неудачных отрезков сезона в Английской Премьер-лиге. Шпоры потерпели пять поражений подряд в чемпионате Англии.
Серия неудач продолжилась 5 марта, когда шпоры на своем поле уступили Кристал Пэлас со счетом 1:3 в матче 29-го тура АПЛ.
До этого лондонский клуб также проиграл четыре встречи подряд. Таким образом, безвыигрышная серия команды в чемпионате достигла шести матчей.
Перед этой серией команда сыграла вничью с Манчестер Сити (2:2) 1 февраля, после чего началась черная полоса. 13 февраля новым наставником шпор вместо Томаса Франка стал Игор Тудор, но и у него дела идут неважно.
Таким образом, Тоттенхэм не побеждает в чемпионате уже 11 матчей подряд, а поражение от Кристал Пэлас стало пятым подряд для лондонского клуба в АПЛ. Шпоры идут на 16-й позиции (29 очков), в одном пункте от зоны вылета.
Серия из 5 поражений Тоттенхэма в АПЛ:
- 07.02. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0
- 10.02. Тоттенхэм – Ньюкасл Юнайтед – 1:2
- 22.02. Тоттенхэм – Арсенал – 1:4
- 01.03. Фулхэм – Тоттенхэм – 2:1
- 05.03. Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 1:3
Турнирная таблица АПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|30
|20
|7
|3
|59 - 22
|14.03.26 19:30 Арсенал - Эвертон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал01.03.26 Арсенал 2:1 Челси22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал
|67
|2
|Манчестер Сити
|29
|18
|6
|5
|59 - 27
|14.03.26 22:00 Вест Хэм - Манчестер Сити04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити
|60
|3
|Манчестер Юнайтед
|29
|14
|9
|6
|51 - 40
|15.03.26 16:00 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм
|51
|4
|Астон Вилла
|29
|15
|6
|8
|39 - 34
|15.03.26 16:00 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла
|51
|5
|Челси
|29
|13
|9
|7
|53 - 34
|14.03.26 19:30 Челси - Ньюкасл04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси01.03.26 Арсенал 2:1 Челси21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли10.02.26 Челси 2:2 Лидс07.02.26 Вулверхэмптон 1:3 Челси
|48
|6
|Ливерпуль
|29
|14
|6
|9
|48 - 39
|15.03.26 18:30 Ливерпуль - Тоттенхэм03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити
|48
|7
|Брентфорд
|29
|13
|5
|11
|44 - 40
|16.03.26 22:00 Брентфорд - Вулверхэмптон03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд
|44
|8
|Эвертон
|29
|12
|7
|10
|34 - 33
|14.03.26 19:30 Арсенал - Эвертон03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон
|43
|9
|Борнмут
|29
|9
|13
|7
|44 - 46
|14.03.26 17:00 Бёрнли - Борнмут03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла
|40
|10
|Фулхэм
|29
|12
|4
|13
|40 - 43
|15.03.26 16:00 Ноттингем Форест - Фулхэм04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон
|40
|11
|Сандерленд
|29
|10
|10
|9
|30 - 34
|14.03.26 17:00 Сандерленд - Брайтон03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд
|40
|12
|Ньюкасл
|29
|11
|6
|12
|42 - 43
|14.03.26 19:30 Челси - Ньюкасл04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд
|39
|13
|Кристал Пэлас
|29
|10
|8
|11
|33 - 35
|15.03.26 16:00 Кристал Пэлас - Лидс05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас
|38
|14
|Брайтон
|29
|9
|10
|10
|38 - 36
|14.03.26 17:00 Сандерленд - Брайтон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас
|37
|15
|Лидс
|29
|7
|10
|12
|37 - 48
|15.03.26 16:00 Кристал Пэлас - Лидс03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс10.02.26 Челси 2:2 Лидс06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест
|31
|16
|Тоттенхэм
|29
|7
|8
|14
|39 - 46
|15.03.26 18:30 Ливерпуль - Тоттенхэм05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм
|29
|17
|Ноттингем Форест
|29
|7
|7
|15
|28 - 43
|15.03.26 16:00 Ноттингем Форест - Фулхэм04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест
|28
|18
|Вест Хэм
|29
|7
|7
|15
|35 - 54
|14.03.26 22:00 Вест Хэм - Манчестер Сити04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм
|28
|19
|Бёрнли
|29
|4
|7
|18
|32 - 58
|14.03.26 17:00 Бёрнли - Борнмут03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм
|19
|20
|Вулверхэмптон
|30
|3
|7
|20
|22 - 52
|16.03.26 22:00 Брентфорд - Вулверхэмптон03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон
|16
